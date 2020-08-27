Как не стоит одеваться осенью 2020: 4 главных ошибки
Осенью женщинам хочется выглядеть максимально комфортно и стильно, но мелкие промахи в образе могут все испортить.
В связи с этим издание "Рамблер" рассказало о самых распространенных ошибках в осеннем стиле. Модницам не стоит так одеваться в 2020 году.
Сочетать разные принты в одежде
Если принты будут одновременно, скажем, и на свитшоте, и на брюках или юбке, то визуально они "потеряются", а само сочетание будет смотреться нелепо. Стилисты советуют разбавлять наряды однотонными вещами – на их фоне принт будет выделяться.
Носить бесцветную одежду
Бесцветная одежда делает образ блеклым, скучным и не дает женщинам выразить свою индивидуальность. Поэтому, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды этой осенью, модницам следует разбавлять свои наряды яркими ацентами.
Добавлять летние шорты в осенний образ
Летние наряды под теплым пальто или курткой смотрятся странно, а также превращают женский образ в безвкусицу. Поэтому данные шорты следует заменить кюлотами из денима или любого другого материала.
Сочетать мини с коротким пальто
Мини с коротким пальто также смотрится вульгарно и несовременно. Поэтому женщинам следует, к примеру, короткую юбку носить с длинным пальто. Такой прием визуально сделает вас выше и стройнее.
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