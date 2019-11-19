Выбросьте из шкафа! Шесть зимних вещей, которые лучше не носить

Мода меняется быстро, и в погоне за ней легко ошибиться и попросту испортить стиль.

Особенно это касается верхней одежды. OBOZREVATEL подготовил топ-6 зимних вещей, которые следует носить с осторожностью или совсем не иметь в своем шкафу.

Длинная дубленка

Дубленка в стиле "лихие 90-е" фото: Meet My Ex - LiveJournal

Старомодная длинная дубленка в стиле из 90-х годов очень удобна, но стилисты рекомендуют отдавать предпочтение моделям средней длины светлых оттенков и с толстой подкладкой.

Меховая шуба или жилет в полоску

Горизонтальные полосы меха уже не в тренде фото: mir-beauty.com

От меховых вещей с горизонтальными полосками меха лучше отказаться. К тому же основной тенденцией в этом сезоне становится забота о природе и экологичность. Сегодня вещи из натурального меха выглядят несколько неоднозначно. Если вам нравится мех, лучше купить изделие с искусственным заменителем.

Сапоги-дутики

Дутые сапоги смотрятся дешево и несерьезно фото: speshka.com

Дутые сапоги, ботинки и луноходы хотя и очень удобны, но смотрятся по-детски и делают образ несерьезным.

Огромный пуховик-одеяло

Выбирая оверсайз, легко "перегнуть палку" фото: webwoman.club

Выбирая между моделями пуховиков в стиле оверсайз следует быть очень осторожным, чтобы "не перегнуть палку". Стилисты рекомендуют стеганые модели ниже середины голени.

Короткий облегающий пуховик

Короткие пуховики остались в прошлом фото: Studio-Fashion.com

Короткие и обтягивающие вещи окончательно вышли из моды, поэтому пуховик такого фасона будет не в моде зимой 2019-2020. Такие вещи зрительно добавляют лишний объем и нарушают пропорции тела. Короткий облегающий пуховик лучше заменить чем-то посвободное и покрасивее, в чем будет и теплее, и удобнее.

Вычурные и тонкие шапки

Шапки с помпонами и стразами зимой 2019-2020 уже не в моде фото: klubok.com

Выбирая шапку на зиму 2019-2020, лучше не увлекаться блеском и декором. Шапки с помпонами, стразами, вышивкой, пайетками остались в прошлом. То же касается и шапок-ушанок и, наоборот, тонких обтягивающих. Однотонные, в меру объемные вязаные модели в композиции с теплым шарфом будут более актуальны этой зимой.

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