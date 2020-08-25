Как модно одеться в школу: 8 крутых образов для детей и подростков. Фото

Приближается начало учебного года, и сразу же становится актуальным вопрос – как красиво одеться в школу детям и подросткам. Главное, чтобы наряд был не только модным, но и соответствовал дресс-коду.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет читателям о 8 самых стильных образах для школы в 2020 году.

Школьная мода 2020 для детей младших классов

Сарафан

Одним из вариантов, в котором можно смотреться круто, считается сарафан. Он позволяет выглядеть модно и стильно независимо от того, существует в школе форма или нет. Его можно сочетать с блузой или же с водолазкой пастельных цветов. Образ следует дополнить балетками или же аккуратными сапожками.

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Платье оверсайз

Модными для детей в 2020 году будут платья оверсайз. Их можно сочетать с гетрами в цвет образа и балетками, лоферами или ботинками. Популярные цвета плятьев – черный, серый, темно-синий, красный.

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Костюм с жилеткой

Также модными для школы будут классические костюмы, однако в 2020 году пиджак следует заменить на жилетку. Такой образ можно дополнить блузой на короткий рукав, короткими ботинками, обручем на голову и стильным рюкзаком.

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Юбка с кофтой

Крутым школьным образом также будет юбка в сочетании с блузой и кофтой с V-образным вырезом. Дополнить образ можно галстуком или бабочкой.

forbeauty.ru

Школьная мода 2020 для подростков

Кюлоты с блузой или кофтой

Штаны кюлоты станут изюминкой вашего школьного образа. Их можно сочетать как с блузами, так и с легкими кофтами. Такой образ можно дополнить туфлями или босоножками, а также сумкой на плечо.

pinterest.com

pinterest.com

Классический костюм оверсайз

Костюм оверсайз можно носить как с блузой, так и с футболкой. Образ следует дополнить балетками или же кроссовками, если это позволяет учебное заведение.

ladywomans.ru

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Юбка с блузой и топом

Также подросткам в 2020 году следует экспериментировать со своим школьным образом. Они могут надеть на учебу юбку средней длины в сочетании с белой блузой и вязаным топом под цвет наряда.

pinterest.com

pinterest.com

Твидовый сарафан

Также одним из самых модных вариантов одежды для школы в 2020 году будет твидовый сарафан. Его можно сочетать как с водолазкой, так и с блузой. Что касается цвета – лучше всего выбирать черный и темно-синий, или же пастельные оттенки.

candy-style.com.ua

shafa.ua

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