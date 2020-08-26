Как модно одеться учительнице в школу: 5 трендовых вариантов
К новому учебному году готовятся не только школьники, но и учительницы, которым предстоит стоять перед классом. При этом у последних всегда больше работы, ведь для того, чтобы произвести приятное и адекватное впечатление, им необходимо тщательно продумать свой образ.
В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых стильных образах для учительниц в школу в 2020 году, которые будут соответствовать также и дресс-коду.
Брюки клеш с блузой
Штаны клеш станут изюминкой школьного образа любой учительницы. Их можно сочетать как с блузами, так и с легкими кофтами. Такой образ можно дополнить туфлями и удлиненным жилетом без рукавов.
Костюм с юбкой плиссе
Также модным нарядом для учительниц будет популярный в 2020 году костюм с юбкой плиссе. Это может быть как вариант с юбкой и теплой кофтой, так и с пиджаком. Дополнить свой образ можно ботинками или же туфлями.
Твидовое платье
Модным для учительниц в 2020 году будет и твидовое платье. Эксперты советуют женщинам покупать данные модели в пастельных оттенках, дополняя их аксессуарами. Также стоит отметить, что в школе важно носить платье подобающей длины. Это может быть длина миди или же макси.
Брючный костюм
Классический брючный костюм можно носить как с блузой, так и с кофтами и водолазками. Образ следует дополнить туфлями, или же аккуратными ботинками.
Водолазка с юбкой или брюками
Водолазка – удобная, практичная и универсальная вещь. Ее можно сочетать с любыми моделями юбок или брюк. Чтобы сделать свой образ модным, водолазку нужно подбирать под цвет низа. Также свой образ можно дополнить стильным пиджаком.
Ранее OBOZREVATEL рассказал о 8 самых стильных образах для детей и подростков в школу в 2020 году.