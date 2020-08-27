Как модно одеться учительнице в школу: 5 трендовых вариантов.

К новому учебному году готовятся не только школьники, но и учительницы, которым предстоит стоять перед классом. При этом у последних всегда больше работы, ведь для того, чтобы произвести приятное и адекватное впечатление, им необходимо тщательно продумать свой образ.

В связи с этим OBOZREVATEL расскажет о 5 самых стильных образах для учительниц в школу в 2020 году, которые будут соответствовать также и дресс-коду.

Брюки клеш с блузой

Штаны клеш станут изюминкой школьного образа любой учительницы. Их можно сочетать как с блузами, так и с легкими кофтами. Такой образ можно дополнить туфлями и удлиненным жилетом без рукавов.

pinterest.com

pinterest.com

Костюм с юбкой плиссе

Также модным нарядом для учительниц будет популярный в 2020 году костюм с юбкой плиссе. Это может быть как вариант с юбкой и теплой кофтой, так и с пиджаком. Дополнить свой образ можно ботинками или же туфлями.

pinterest.com

kak-nosit.ru

Твидовое платье

Модным для учительниц в 2020 году будет и твидовое платье. Эксперты советуют женщинам покупать данные модели в пастельных оттенках, дополняя их аксессуарами. Также стоит отметить, что в школе важно носить платье подобающей длины. Это может быть длина миди или же макси.

izi.ua

Брючный костюм

Классический брючный костюм можно носить как с блузой, так и с кофтами и водолазками. Образ следует дополнить туфлями, или же аккуратными ботинками.

topxstyle.ru

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Водолазка с юбкой или брюками

Водолазка – удобная, практичная и универсальная вещь. Ее можно сочетать с любыми моделями юбок или брюк. Чтобы сделать свой образ модным, водолазку нужно подбирать под цвет низа. Также свой образ можно дополнить стильным пиджаком.

pinterest.com

pinterest.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о 8 самых стильных образах для детей и подростков в школу в 2020 году.

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