Как Миддлтон удается "не выглядеть старой" в одежде королевского дресс-кода: раскрыт секрет
Британский дизайнер Скотт Хеншэлл раскрыл секреты, которыми пользуется герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон, чтобы не нарушать королевский этикет неподобающей одеждой и не выглядеть старше своих лет.
Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Mail. По словам специалиста, Миддлтон следует рекомендациям личных дизайнеров, однако периодически меняет некоторые детали в образе, чтобы не выглядеть старомодно. В качестве примера модельер привел несколько публичных выходов Миддлтон.
Так, например, однажды Кейт вышла в свет в зеленом платье Dolce & Gabbana и бежевых туфлях на каблуках, вместо предложенных дизайнером леопардовых босоножек. Также встретилась с британскими семьями в платье марки Emilia Wickstead, широкие рукава которого были перешиты в облегающие.
Кроме того, на одном из мероприятий Миддлтон запечатлели в твидовом наряде Erdem с разрезом в области живота, однако оголенная часть была скрыта с помощью атласного ремня винного цвета. Дизайнер также отметил, что несмотря на то, какие наряды выбирает Миддлтон, она всегда застегивает их на все пуговицы, чтобы скрыть зону декольте.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по цветотерапии Жюль Стэндиш проанализировал выбранные герцогиней Кембриджской Кейт Миддлтон цвета нарядов и раскрыл их тайное значение.