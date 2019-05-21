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/Мода

Как менялся стиль первых леди Украины за годы независимости: фото

12.7тЧитать материал на украинском

Первая леди — это не просто супруга действующего президента, его поддержка и опора, а и самая главная женщина страны, на которую ровняются многие. Она должна быть эталоном стиля и поведения, чтобы достойно представлять Украину на международной арене.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и выбрать самую стильную первую леди (проголосовать можно ниже).

Антонина Кравчук

Супруга первого президента независимой Украины Леонида Кравчука Антонина — одна из самых строгих первых леди нашей страны в период с 1991-го по 1994-й год. Она очень редко появлялась на публике и не посещала никаких мероприятий, а если и выходила в свет, то только в черных и строгих нарядах.

Антонина Кравчук с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком

Антонина Кравчук с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком

Фото: Wikipedia

Антонина и Леонид Кравчуки

Антонина и Леонид Кравчуки

Фото: viva.ua

Людмила Кучма

Жена второго президента Украины Леонида Кучмы Людмила в отличие от Антонины Кравчук любила светские мероприятия. Первая леди появлялась на публике в довольно разных нарядах — от простых лаконичных до роскошных шуб. Также она запомнилась своей любовью к бриллиантовым украшениям.

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Фото: viva.ua

Людмила Кучма в золотистом платье c Леонидом Кучмой

Людмила Кучма в золотистом платье c Леонидом Кучмой

Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой

Фото: УНІАН

Новости
Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Екатерина Ющенко

Стиль супруги третьего президента Украины Виктора Ющенко Катерины сильно отличался от прошлых первых леди. Она почти всегда появлялась на публике в платьях, подчеркивающих фигуру, с яркими вышивками в украинском стиле. Также Катерина часто носила вышиванки. Стоит отметить, что именно она была первой, кто возродил моду на них.

Екатерина Ющенко

Екатерина Ющенко

Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко

Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко

Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко с семьей в национальных нарядах

Екатерина Ющенко с семьей в национальных нарядах

Фото: facebook/kateryna.yushchenko

Людмила Янукович

Четвертую первую леди и супругу Виктора Януковича назвать иконой стиля довольно сложно. Отметим, что ее стиль чаще был предметом насмешек в прессе, чем восхищением. Ведь первая леди часто появлялась на публике в слишком ярких нарядах, а порой и нелепых.

Людмила Янукович в фиолетовой блузе-жабо

Людмила Янукович в фиолетовой блузе-жабо

Фото: viva.ua

Людмила и Виктор Януковичи

Людмила и Виктор Януковичи

Фото: viva.ua

Людмила Янукович

Людмила Янукович

Фото: fw-daily.com

Людмила Янукович и Виктор Янукович

Людмила Янукович и Виктор Янукович

Фото: fw-daily.com

Марина Порошенко

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко Марину можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Как менялся стиль первых леди Украины за годы независимости: фото

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенки

Марина и Петр Порошенки

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенки

Марина и Петр Порошенки

Елена Зеленская

Оценивая светские выходы новой первой леди Украины Елены Зеленской, можно отметить, что стиль ее одежды сдержанный, но не лишенный шика и элегантности. Она всегда выбирает трендовые направления, актуальные принты и расцветки.

Елена Зеленская

Елена Зеленская

Фото: pre-party.com

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Фото: facebook/mezhamovie

Елена и Владимир Зеленские

Елена и Владимир Зеленские

Фото: facebook/znaj.ua

Отметим, что 20 мая 2019 года на инаугурацию своего мужа Владимира Зеленского Елена выбрала белоснежный деловой костюм, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ она дополнила элегантной прической и скромным макияжем.

Новый президент и первая леди Украины

Новый президент и первая леди Украины

Telegram-канал "Типичный Донецк"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, как готовилась к роли первой леди.

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Персоны
Марина ПорошенкоЕлена ЗеленскаяЛюдмила Янукович
Место
Украина
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Иванова Раиса
Иванова Раиса
Кращої марухи від люсі яник не може ібуть. Природна красота,духовне багатство, а тонкий аналітичний розум... згадайте тільки наколоті апельсини... тільки маруха Люся
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1
Olsen Knud
Olsen Knud
"Леди" Порошенко бьет все рекорды, если бы еще не это постоянное дебильное её выражение на всех снимках! Второе заслуженное место у Лены Зеленской, и у нее еще все впереди. А на первое-наипервейшее место я бы поставил самого Зе - за его кроссовки и оптимизм!
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0
Говорова Елена
Говорова Елена
Жена Порошенко большеротая, как жаба. Но даже с такой разницей в возрасте со своим мужем, выглядят соответственно друг другу. Уж больно старо сам Порошенко смотрится..... А стиль жены на уровне украинской пенсионерки, что-то вышиванки- вышиванки. Как будто мы не поверим в её" патриотизм"....
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2
Иванова Раиса
Иванова Раиса
Говорова Елена, ти сестра люсі яник. дуже розумна..
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