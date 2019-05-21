Как менялся стиль первых леди Украины за годы независимости: фото

Первая леди — это не просто супруга действующего президента, его поддержка и опора, а и самая главная женщина страны, на которую ровняются многие. Она должна быть эталоном стиля и поведения, чтобы достойно представлять Украину на международной арене.

OBOZREVATEL предлагает узнать, чем запомнились жены президентов Украины за годы независимости и выбрать самую стильную первую леди (проголосовать можно ниже).

Антонина Кравчук

Супруга первого президента независимой Украины Леонида Кравчука Антонина — одна из самых строгих первых леди нашей страны в период с 1991-го по 1994-й год. Она очень редко появлялась на публике и не посещала никаких мероприятий, а если и выходила в свет, то только в черных и строгих нарядах.

Антонина Кравчук с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком Фото: Wikipedia

Антонина и Леонид Кравчуки Фото: viva.ua

Людмила Кучма

Жена второго президента Украины Леонида Кучмы Людмила в отличие от Антонины Кравчук любила светские мероприятия. Первая леди появлялась на публике в довольно разных нарядах — от простых лаконичных до роскошных шуб. Также она запомнилась своей любовью к бриллиантовым украшениям.

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой Фото: viva.ua

Людмила Кучма в золотистом платье c Леонидом Кучмой Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой Фото: fw-daily.com

Людмила Кучма c Леонидом Кучмой Фото: УНІАН

Новости Марина Порошенко дала совет Елене Зеленской

Екатерина Ющенко

Стиль супруги третьего президента Украины Виктора Ющенко Катерины сильно отличался от прошлых первых леди. Она почти всегда появлялась на публике в платьях, подчеркивающих фигуру, с яркими вышивками в украинском стиле. Также Катерина часто носила вышиванки. Стоит отметить, что именно она была первой, кто возродил моду на них.

Екатерина Ющенко Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко и Виктор Ющенко Фото: fw-daily.com

Екатерина Ющенко с семьей в национальных нарядах Фото: facebook/kateryna.yushchenko

Людмила Янукович

Четвертую первую леди и супругу Виктора Януковича назвать иконой стиля довольно сложно. Отметим, что ее стиль чаще был предметом насмешек в прессе, чем восхищением. Ведь первая леди часто появлялась на публике в слишком ярких нарядах, а порой и нелепых.

Людмила Янукович в фиолетовой блузе-жабо Фото: viva.ua

Людмила и Виктор Януковичи Фото: viva.ua

Людмила Янукович Фото: fw-daily.com

Людмила Янукович и Виктор Янукович Фото: fw-daily.com

Марина Порошенко

Жену пятого президента Украины Петра Порошенко Марину можно смело назвать идеальным сочетанием актуальной классики, элегантного smart casual и яркого украинского этно. Она всегда выглядит максимально нежно и естественно. Также ее не единожды журналисты называли самой элегантной и красивой первой леди за всю историю независимой Украины.

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенки Фото: facebook.com/petroporoshenko

Марина Порошенко

Марина и Петр Порошенки

Елена Зеленская

Оценивая светские выходы новой первой леди Украины Елены Зеленской, можно отметить, что стиль ее одежды сдержанный, но не лишенный шика и элегантности. Она всегда выбирает трендовые направления, актуальные принты и расцветки.

Елена Зеленская Фото: pre-party.com

Елена и Владимир Зеленские Фото: facebook/mezhamovie

Елена и Владимир Зеленские Фото: facebook/znaj.ua

Отметим, что 20 мая 2019 года на инаугурацию своего мужа Владимира Зеленского Елена выбрала белоснежный деловой костюм, который состоит из прямой юбки длины "миди" и летнего легкого варианта пиджака-кейпа. Свой образ она дополнила элегантной прической и скромным макияжем.

Новый президент и первая леди Украины Telegram-канал "Типичный Донецк"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее супруга действующего президента Украины Владимира Зеленского Елена рассказала, как готовилась к роли первой леди.

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