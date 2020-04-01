Как коронавирус изменит мировые модные тренды: стилист удивил прогнозом

Историк моды и стилист Александр Васильев считает, что после пандемии коронавируса в индустриях красоты и моды появятся новые тренды.
По его словам закончилась эра гламура и в дальнейшем популярными станут длинные волосы и бороды, пишет "Говорит Москва".
Александр Васильев
"Многие люди будут заниматься этим теперь дома в своих условиях. Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы", — пояснил он.
Он добавил, что в моду войдут пижамы и халаты — такие вещи станут выпускать известные бренды.
Кроме того, по словам Васильева, хорошую прибыль получат производители, которые фокусируются на дезинфицирующих средствах.
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