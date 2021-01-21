Как и с чем носить водолазку в 2021: Андре Тан дал советы

Украинский дизайнер Андре Тан дал несколько советам модницам, как правильно носить водолазку и чем ее лучше сочетать в 2021 году.

По словам эксперта, эта вещь должна быть в гардеробе каждой девушки. Об этом знаменитость написал соответствующий пост на своей странице в Instagram.

Как рассказал дизайнер, водолазка должна быть из качественного материала – тогда она прослужит не один сезон. Помните, замены водолазки не существует, а обычная кофта абсолютно никуда не применима.

Водолазка должна быть из качественного материала Instagram Андре Тана

Возможность носить сарафан зимой никогда не была так доступна. Любимому платью в бельевом стиле не придется лежать до мая, если вы скомбинируете его с гольфом.

Водолазку можно комбинировать с платьем Instagram Андре Тана

Водолазки можно сочетать с кроп-топом, особенно, если это кардинально разные материалы.

"Нет смысла надевать и кроп-топ, и водолазку из трикотажа – это может перегрузить образ", – подчеркнул Андре Тан.

Водолазки можно сочетать с кроп-топом Instagram Андре Тана

Простой образ "рубашка и брюки" можно дополнить водолазкой и крупными украшениями. Еще лучше, если цвета водолазки и рубашки будут контрастировать.

Простой образ "рубашка и брюки" можно дополнить водолазкой Instagram Андре Тана

"Водолазка окажет неоценимую помощь в создании монохромного образа. Изысканно, элегантно, а главное – ноги как у лани", – отметил дизайнер.

Водолазка окажет неоценимую помощь в создании монохромного образа Instagram Андре Тана

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан поделился с модницами секретами о вещах, которые могут испортить образ. Так, от этих предметов он рекомендует избавиться.