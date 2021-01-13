Как и с чем носить леггинсы зимой 2021: топ-4 идей для стильного образа

Мода циклична, и часто вещи, которые еще пару сезонов назад были под модным запретом, вдруг снова становятся трендом. Так произошло и в случае с леггинсами.

Есть множество вариантов, как носить данный предмет гардероба зимой 2021-го, чтобы выглядеть современно. Более подробно об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Кожаные леггинсы

Кожаные леггинсы добавят характера вашему повседневному гардеробу. Предлагаем сочетать их с массивными ботинками, уютным вязаным свитером и утепленной косухой. К слову, в таком образе вы сможете пойти как на работу, так и в кафе с друзьями или даже на шумную вечеринку.

Кожаные леггинсы pinterest.com

Кожаные леггинсы pinterest.com

Трикотажные леггинсы

Если вы предпочитаете более уютные образы, ваш вариант – фактурные леггинсы из мягкого трикотажа. Особенно гармонично они смотрятся в бежевой гамме. Дополните свой образ объемным свитером или худи в тон, а также длинным шерстяным пальто и ботинками.

Трикотажные леггинсы pinterest.com

Трикотажные леггинсы bazaar.ru

Яркие леггинсы

Визуально оживить наряд помогут яркие леггинсы. Сочетайте их с чем-то нейтральным, чтобы сбалансировать концентрацию цвета в образе. Данный предмет гардероба отлично подойдет для прогулки или вечеринки с друзьями.

Яркие леггинсы pinterest.com

Яркие леггинсы storinka.com.ua

Леггинсы с пиджаком

Адаптировать леггинсы к повседневной носке и компенсировать облегающий крой вам поможет пиджак. Выбирайте оверсайз модель и дополните образ массивными ботинками на толстой подошве. Также сделайте акцент на ярких аксессуарах.

Леггинсы с пиджаком pinterest.com

Леггинсы с пиджаком pinterest.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, какие юбки стоит носить зимой 2020-2021, чтобы выглядеть стильно. Так, он посоветовал, какой крой, принт и материал выбрать.