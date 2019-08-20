"Как герцогиня Кембриджская": Зеленская восхитила сеть новым образом

Первая леди Украины Елена Зеленская впечатлила пользователей сети внешним видом во время встречи с женой премьер-министра Израиля Сарой Нетаньяху.

Соответствующие снимки она опубликовала на своей странице в Instagram, поделившись впечатлениями от беседы с важной гостьей.

"Впервые как жена Президента Украины имела честь приветствовать в Киеве высокую гостью – жену премьер-министра Израиля госпожа Сара Нетаньяху. Экскурсия по Дому с химерами, искренняя и теплая беседа о важном. Вчера госпожа Нетаньяху посетила мемориал Бабьего Яра и находилась под огромным впечатлением от увиденного", – подписала Зеленская.

Елена Зеленская встретилась с Сарой Нетаньяху instagram /olenazelenska_official

По ее словам, супруга премьер-министра Израиля рассказала, что всю жизнь слышала историю Бабьего Яра и не могла представить своего визита в Киев без посещения этого места.

Наряд Елены Зеленской на встрече с Сарой Нетаньяху instagram/olenazelenska_official

"Всегда помнить о трагедии, чтобы она никогда не повторилась, – наша общая задача. Во время встречи я поделилась нашей с Владимиром мечтой – снять художественный фильм о событиях в Бабьем Яру. Это пример того, как Украина и Израиль могут углубить свои культурные связи. Ведь это - наша общая история. Мы с госпожой Сарой договорились обязательно продолжить обсуждение этого проекта", – добавила первая леди.

Зеленская выбрала для официального мероприятия длинное белое платье под пояс, а образ дополнила классическими бежевыми лодочками. Пользователи остались довольны нарядом первой леди Украины.

Елена Зеленская и Сара Нетаньяху instagram/olenazelenska_official

"Шикарная первая леди", "Какая вы красивая и элегантная", "Вы такая милая", "Красивые фото. Елена, вы прекрасны, как всегда", "Стиль, а-ля герцогиня Кембриджская", – прокомментировали пользователи.

Образ Елены Зеленской на встрече с женой премьер-министра Израиля instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи неоднократно критиковали Зеленскую за выбор нарядов. Ранее ее разгромили за образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду.

Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции в Украине Изабель Дюмон. Недавно первая леди появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который также любит дочка президента США Иванка Трамп.

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