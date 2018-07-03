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Как это носить? Известная марка одежды основала противоречивый тренд

1.3тЧитать новость на украинском

Американский модный бренд CIE Denim выпустил странную модель "перевернутых" джинсовых шорт.

Женские шорты получили название Nancy. Особенностью новой модели является нестандартный крой: пояс с петлями для ремня расположен снизу на штанинах, а манжеты - на талии, пишет Metro.

Помимо этого, мместе с шортами дизайнеры бренда выпустили три варианта перевернутых штанов свободного кроя: две пары с высокой посадкой и одни с посадкой на бедрах.

Перевернутые шорты Nancy

CIE Denim

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"Nancy - наши фирменные перевернутые шорты с v-образным швом сзади. Каждый экземпляр изготовлен в Нью-Йорке из специально отобранной винтажной ткани. Каждая пара эксклюзивная", - сообщили на официальном сайте CIE Denim в описании к продукту.

Голубые джинсовые шорты с завышенной талией продаются по цене 385 долларов, штаны - около 500 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный швейцарский модный бренд Vetements выпустил новую коллекцию одежды, где была презентована куртка с украинской государственной символикой.

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