Как экономить на одежде без ущерба для стиля: советы Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как правильно подбирать себе гардероб со вкусом и без финансовых потерь.

Соответствующими советами знаменитость поделился на личной странице в Instagram, назвав одежду, на которой можно сэкономить.

По словам Андре Тана, во-первых, можно сэкономить на базовых футболках. Они могут быть не дорогие, но лучше всего покупать 2-3 пары сразу.

"Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем", – заявил дизайнер.

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Также не стоит покупать каждый сезон черные брюки. Лучше купить хорошую, качественную рубашку, которая дополнит стильный образ.

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Что касается сумки, то лучше отдать предпочтение классическому дизайну с нейтральным цветом. Также обратите внимание на сумки, на которых отсутствуют декоративные элементы. Тогда она послужит вам долгие годы.

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Также можно сэкономить на балетках, ведь они носятся не дольше одного сезона. Поэтому вместо брендовой обуви, можете подобрать более бюджетный вариант.

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Спортивные брюки и толстовка – это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, по словам Андре Тана, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан посоветовал не выбирать женщинам после 40 лет светлые оттенки белого и горчичного цветов, а также рассказал, с чем не стоит сочетать розовый.