Как быть зимой в тренде: советы экспертов

С наступлением холодов каждый сталкивается с тем, как выглядеть стильно зимой и при этом не замерзнуть.

О том, как модно пережить холодную пору года, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказали дизайнер TTSWTRS Анна Осмехина, психолог Алла Рожкова, а также стилист и блогер Ксения Господинова.

Как оставаться стильной зимой 2021: советы от дизайнера Анны Осмехиной

1. Выбирайте мешковатые вещи в спортивном стиле

Этой зимой не обойтись без приятного легкого пуховика, бомбера, который хорошо сочетается с толстовками и лосинами. К базовому гардеробу стоит добавить боди, облегающие штаны и худи, позволяющие не носить шапку. Всегда в тренде – красиво замиксованные, достаточно простые вещи дополненные одной харизматичной деталью.

Зимой выбирайте мешковатые вещи в спортивном стиле.

2. Делайте акцент на деталях

В холодное время года обратите внимание на грубую обувь, на аксессуары неоновых цветов, сумки микроскопических размеров. Безусловно, не стоит все эти эффектные детали сочетать в одном образе.

В холодное время года обратите внимание на грубую обувь.

3. Не забывайте о total black

Зимой эффектно будет выглядеть total black с удачным пуховиком и очень яркими кроссовками. Или, допустим, объемные спортивные костюмы с выглядывающим шелковым кружевным топом и роскошными серьгами.

Не забывайте о total black в зимний период.

Какую одежду и цвет нужно добавить в осеннее-зимний гардероб: советы от психолога Аллы Рожковой

1. Зимой обратите внимание на мягкие ткани

В холодное время года рекомендую делать акцент на мягкие ткани, на теплую, комфортную, обволакивающую и уютную одежду. Это поможет создать некий уют, снизит уровень тревожности, который зачастую возникает в осенне-зимний период.

Оранжевый цвет придаст прилив жизненных сил.

2. Добавьте четкие линии и сдержанные тона

Для тех, кто желает быть более собранным, стоит обратить внимание на более четкие линии в одежде и на сдержанные тона. Однако в холодное время года нас окружает большое количество темной одежды – поэтому ассоциация с темным временем суток может навеять некую тоску.

Бардовый цвет ассоциируется с консерватизмом.

3. Делайте акцент на ярких оттенках

Желтый – солнечный и энергичный цвет, в котором преобладает оптимизм. Он стимулирует и увеличивает концентрацию, помогает быть более организованным и поднимает тонус. Поэтому, если хочется в жизни добавить больше позитива, рекомендую обратить внимание именно на желтый цвет.

Оранжевый цвет – ассоциируется с радостными эмоциями, весельем. Такой цвет придаст прилив жизненных сил.

Красный – помогает разбавлять и добавлять определенную энергию. Этот цвет ассоциируется с силой и концентрацией. Если хочется добавить решительных действий, энергии, привлечь внимание, рекомендую обратить внимание именно на этот цвет.

Бардовый цвет – ассоциируется с консерватизмом, уверенностью, стабильностью и устойчивостью. Подойдет для тех, кто желает создать себе образ надежности.

Делайте акцент на ярких оттенках в осенне-зимний сезон.

4. Обратите внимание на пастельные тона

Нежные, пастельные цвета – показывают романтизм, однако они слегка инфантильны. Такие тона помогают добавить в образ хрупкость и расслабленность.

Пастельные тона помогают добавить в образ хрупкость и расслабленность.

5. Используйте в гардеробе спокойные цвета

Фиолетовый – цвет духовности и творчества, идеально подойдет тем, кто хочет добавить креативности.

Зеленый – спокойный цвет, который ассоциируется с гармонией и балансом. Он приятно воздействует на глаза, создает комфорт и свежесть в образе. Этот цвет стоит добавить тем, кто хочет прочувствовать здоровье, комфорт и жизнь.

Зеленый цвет создает комфорт и свежесть в образе.

6. Не забывайте о базовых оттенках

Белый и черный – цвета, которые зачастую выбирают в холодное время суток. Они достаточно нейтральные, их применяют, когда чаще всего люди устают. Черный и белый цвета помогают спрятаться и уравновесить эмоции.

Коричневый – прочный, солидный цвет, который говорит о стабильности и выносливости. И если не хватает отдыха, покоя и концентрации, психологи рекомендуют его добавлять в свой гардероб.

Серый – базовый цвет, который расслабляет и помогает почувствовать себя спокойно.

Психологи рекомендую добавить коричневый цвет в осеннее-зимний гардероб .

Какие атрибуты добавить в зимний гардероб: советы от стилиста и блогера Ксении Господиновой

1. Актуальная обувь на сезон осень-зима 2020-21:

грубая подошва;

сапоги "наездницы";

обувь с острым мысом.

В тренде будет обувь с острым мысом.

2. Модные головные уборы, которые подойдут любому стилю:

шапка-бини;

шляпы;

береты;

панама.

Из головных уборов выбирайте на холодную пору года береты.

3. Стильная верхняя одежда на холодный сезон:

пальто в пол;

пальто-халат;

невесомое стеганое пальто.

В осенне-зимний период в моде будет пальто в пол.

Лайфхаки от стилиста:

Монохромный look – это когда образ создан из одного цвета, который отличается немного по тональности. Всегда будет смотреться выигрышно и интересно.

Не забывайте про объемные теплые свитера, они согреют в холодную погоду.

Альтернатива джинсам – брюки из эко-кожи, чёрный, серый, коричневый или яркие цвета – сделают образ более интересным.

Добавьте в свой стиль монохромный look.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы самые трендовые вещи сезона осень-зима 2020.