Как быть в тренде зимой 2020: лучшие варианты верхней одежды

Зимой 2020 года дизайнеры предлагают множество вариантов верхней одежды. Так, одним из главных трендов будут пуховики.

В этом сезоне следует обратить внимание на пуховики цвета хаки, а также на модели с ромбовидной стежкой, пишет "Cosmopolitan".

Хаки — отличный способ слегка разнообразить свой базовый гардероб. Оттенок такой же универсальный, как и черный, но при этом не так широко используется, а значит будет привлекать внимание.

cosmo.ru ASOS DESIGN

В повседневный образ можно добавить элементы спортивного стиля. Это актуально в текущем сезоне и достаточно удобно.

cosmo.ru Fila

Оверсайз, и модная в текущем сезоне ромбовидная стежка, на самом деле актуальны во все времена.

cosmo.ru Stradivarius

Для тех, кто предпочитает одеваться посмелее можно выбрать модель из глянцевого материала.

cosmo.ru Miss Naumi

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