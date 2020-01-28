Как быть в тренде: модные принты 2020 года

Леопардовый принт начинает исчезать из коллекций дизайнеров и ассортимента масс-маркетов. На его место приходит другая анималистика в различных проявлениях.
О том, какие принты заменят полюбившегося всем "леопарда" в 2020 году, пишет Cosmopolitan.
pexels.com
Змеиная кожа
Этот принт достаточно экзотичен и его можно встретить в зеленых, песочных или молочных оттенках. Не стоит внедрять его в образ в большем количестве - одна деталь максимум.
Змеиная кожа
Зебра
Еще один принт, который стоит носить только как деталь цельного образа. Сумка, обувь или топ — самый правильный выбор.
Принт "зебра"
Тиснение под крокодила
Фактура, которая в этом сезоне будет особенно популярна. Самым смелым и стильным вариантом будет тренч или пальто из искусственной кожи. Более классическим решением — сумка или сапоги.
Тиснение под крокодила
Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-5 вещах, которые делают образ дешевым. Их нужно выбросить из своего гардероба.
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