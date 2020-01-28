Главная Новости
28 января • обновлено в 12:31
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Как быть в тренде: модные принты 2020 года

935
Читать материал на украинском

Леопардовый принт начинает исчезать из коллекций дизайнеров и ассортимента масс-маркетов. На его место приходит другая анималистика в различных проявлениях.

О том, какие принты заменят полюбившегося всем "леопарда" в 2020 году, пишет Cosmopolitan.

Как быть в тренде: модные принты 2020 года

pexels.com

Новости
Не делайте так! Названы модные ошибки, которые полнят

Змеиная кожа

Этот принт достаточно экзотичен и его можно встретить в зеленых, песочных или молочных оттенках. Не стоит внедрять его в образ в большем количестве - одна деталь максимум.

Змеиная кожа

Змеиная кожа

Зебра

Еще один принт, который стоит носить только как деталь цельного образа. Сумка, обувь или топ — самый правильный выбор.

Принт "зебра"

Принт "зебра"

Тиснение под крокодила

Фактура, которая в этом сезоне будет особенно популярна. Самым смелым и стильным вариантом будет тренч или пальто из искусственной кожи. Более классическим решением — сумка или сапоги.

Тиснение под крокодила

Тиснение под крокодила

Ранее OBOZREVATEL рассказал о топ-5 вещах, которые делают образ дешевым. Их нужно выбросить из своего гардероба.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Мария Дидык
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги