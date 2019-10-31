Как быть в тренде: модные колготки сезона осень-зима 2019/2020

В сезоне осень-зима 2019/2020 колготки являются полноценным элементом образа. Дизайнеры предложили девушкам разноцветные пары, фантазийные модели из нежного кружева, анималистичные узоры, колготки с монограммами, а также вечерние варианты, украшенные стразами или жемчугом.

Этой осенью каждая модница сможет найти для себя идеальную пару колготок, пишет Vogue.ua.

Важно выбирать не просто телесные или черные пары, а выделяющиеся из общей массы. Так, Fendi предлагают разбавить буржуазный образ колготками, усыпанными логотипами бренда, Versace добавили нотки драмы в вечерний роковой ансамбль с помощью кружевных черных колготок, а Gucci освежили формальную синюю тройку ажурными розовыми парами.

Gucci осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Versace осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Fendi осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Стефано Габбана и Доменико Дольче показали хищные пары, украшенные леопардовым принтом, а Жюльен Дассен сделал ставку на капроновые черные модели, декорированные мелким жемчугом – такие колготки станут украшением любого образа на вечеринке.

Dolce & Gabbana осень-зима 2019/2020 vogue.ua

Paco Rabbane осень-зима 2019/2020 vogue.ua

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