Известная супермодель похвасталась пышными формами в купальнике: горячее фото

Пышногрудая американская супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам аппетитное тело в купальнике.
Так, 30-летняя звезда отправилась на отдых на Ямайку, где похвасталась сочными формами. Пикантный снимок Эшли опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Модель сфотографировалась на фоне роскошного водопада. На ней надет только стильный и откровенный купальник, оголяющий все выдающиеся формы тела.
Всего за несколько часов фото собрало почти 300 тысяч лайков, а также более тысячи комментариев от восторженных поклонников.
Как сообщал "Обозреватель", модель Эшли Грэм поразила фанатов откровенным видео в мокром купальнике.