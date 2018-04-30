Известная супермодель похвасталась пышными формами в купальнике: горячее фото

Пышногрудая американская супермодель категории "plus size" Эшли Грэм показала фанатам аппетитное тело в купальнике.

Так, 30-летняя звезда отправилась на отдых на Ямайку, где похвасталась сочными формами. Пикантный снимок Эшли опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Модель сфотографировалась на фоне роскошного водопада. На ней надет только стильный и откровенный купальник, оголяющий все выдающиеся формы тела.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) 28 Апр 2018 в 6:02 PDT

Новости Эшли Грэм показала пикантный танец в купальнике

Всего за несколько часов фото собрало почти 300 тысяч лайков, а также более тысячи комментариев от восторженных поклонников.

Как сообщал "Обозреватель", модель Эшли Грэм поразила фанатов откровенным видео в мокром купальнике.