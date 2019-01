''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее

Ведущую австралийского телеканала Channel Nine высмеяли за жакет, вырез которого напомнил пенис.

Соответствующий снимок опубликовали сотрудники радиостанции Triple M Sydney в Twitter, намекнув, что подобный наряд был выбран в 2016 году.

Пользователи сети отметили, что в интернете никогда ничего не забывается. Также появились шутки, что подобное происходит, когда есть плохие отношения с гардеробщицей.

"Это бесценно", "Это даже хуже, чем раньше", "Избавьтесь от этой ужасной вещи", – написали пользователи.

Someone in the wardrobe department, probably: "It's been a couple years, no-one will notice." pic.twitter.com/rRRyBwEyyt