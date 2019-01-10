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''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее

6.2тЧитать материал на украинском

Ведущую австралийского телеканала Channel Nine высмеяли за жакет, вырез которого напомнил пенис.

Соответствующий снимок опубликовали сотрудники радиостанции Triple M Sydney в Twitter, намекнув, что подобный наряд был выбран в 2016 году.

Пользователи сети отметили, что в интернете никогда ничего не забывается. Также появились шутки, что подобное происходит, когда есть плохие отношения с гардеробщицей.

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"Это бесценно", "Это даже хуже, чем раньше", "Избавьтесь от этой ужасной вещи", – написали пользователи.

Некоторые также предположили, что жакет является отдельной личностью, настоящим ведущим Channel Nine. "Он жив", — написали пользователи.

''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее
''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее
''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее
''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее
''Избавьтесь от этой вещи'': ведущую высмеяли за ''пенис'' на шее

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети регулярно высмеивали украинскую телеведущую Ольгу Фреймут. Она не растерялась и решила отомстить обидчикам. Фреймут опубликовала на своей странице снимки девушек.

Место
Австралия
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