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16 апреля • обновлено в 16:35
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Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

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Наверняка у каждой девушки есть любимые вещи, которые они носят годами или регулярно покупают похожие фасоны. Возможно, они играют против них и делают образ невзрачным.

С какими вещами в гардеробе, которые превращают красавиц в серых мышек, лучше распрощаться – рассказал "Рамблер".

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: leptitox.com

Белый верх, черный низ

У многих девушек преобладает черно-белая палитра в гардеробе. Это делает их образы скучными и однообразными. Поэтому им стоит экспериментировать с цветами: добавить в гардероб яркие и кофейные оттенки.

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: prom.ua

Одна и та же сумка

Даже если вы спустили целое состояние на дорогую повседневную сумку – она не подойдет для похода на вечеринку или на тренировку. Поэтому стилисты рекомендуют иметь в своем гардеробе хотя бы 2-3 разных модели.

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: golos.ua

Отсутствие украшений в деловом стиле

Даже строгий офисный дресс-код позволяет несколько ювелирных украшений. Серьги-пусеты, наручные часы на стальном ремешке мгновенно преобразят ваш деловой образ.

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: mazini.com.ua

Синие джинсы

Джинсы из синего денима уже давно вышли из моды. Поэтому стилисты предлагают покупать их в других цветах: например, белом и сером. А также экспериментировать с разными фасонами данной модели.

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: aliexpress.ru

Ремешок в тон обуви

Готовый комплект: туфли, сумочка и ремешок – смотрится отчаянно провинциально и старомодно. Поэтому стоит от этого отказаться.

Из красавицы в серую мышь: названо топ-5 вещей, которые не следует носить женщинам

Фото: wheretoget.it

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Автор
Кристина Долматова
Тег
Мода
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