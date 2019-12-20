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20 декабря • обновлено в 21:05
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/ Мода

Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом

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Украинская певица, солистка группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом.

Соответствующую фотографию, на которой звезда позирует с бывшей супругой Потапа Ириной Горовой, она обнародовала на своей странице в Instagram.

"Безумно веселая, энергичная, красивая и супер вдохновляющая. Ируся, ты пример неиссякаемой силы. С Днём Рождения тебя, наша дорогая! Пусть в твоей жизни будет все так, как ты хочешь, и чтоб дальше все всегда было легче. Будь счастлива", – подписала Дорофеева.

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На фото девушки облачились в стильные платья-макси. Горовая выбрала черный наряд свободного кроя, который дополняли элегантный клатч и босоножки на платформе. Возле Ирины стояла, создавая контраст, Дорофеева. Она выбрала белое приталенное платье с большим разрезом на бедре и без бретелей, но с рукавами, которые держатся от лифа.

Дорофеева и Горовая – стильный образ

Дорофеева и Горовая – стильный образ

instagram/nadyadorofeeva

Поклонникам очень понравились образы красавиц и контраст, созданный на совместном снимке.

"Фото крутое! Контраст цвета платьев нагоняет загадку", "Красавицы", "Богини", "Две красотки", "Улетные чикули", "Белое платье – бомба просто", "Белый и черный", "Похожи друг на друга, как сестры". "Как Инь и Янь", – отреагировали поклонники.

Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом
Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом
Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом
Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом
Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом
Игра на контрасте: Дорофеева впечатлила поклонников стильным образом

Другие образы Нади Дорофеевой

Дорофеева в соблазнительном наряде

Дорофеева в соблазнительном наряде

instagram/nadyadorofeeva

Дорофеева – розовый наряд

Дорофеева – розовый наряд

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева и Позитив

Надя Дорофеева и Позитив

instagram/nadyadorofeeva

Надя Дорофеева total white

Надя Дорофеева total white

instagram/nadyadorofeeva

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорофеева порадовала поклонников пикантным снимком, на котором засветила подтянутые ягодицы.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Надя Дорофеева
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес фотографии фотосессия день рождения Красота Мода
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