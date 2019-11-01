Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе

На этой неделе знаменитости побывали на красных дорожках премий, фестивалей или просто вышли на прогулку по городу. Однако некоторые из них выбрали для этого не самые удачные модные ансамбли и стали объектами для критики.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из худших нарядов голливудских звезд.

Актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор побывала на этой неделе на фестивале WWD Honors 2019, который проходил в Нью-Йорке. Звезда позировала на красной дорожке мероприятия в зеленом платье, на котором она решила не завязывать пояс, поэтому на фигуре оно выглядело несколько бесформенно. Свой образ артистка дополнила очками и серебряными туфлями.

Дрю Бэрримор

Также поклонники заметили, что наряд Бэрримор был мятым, а ногти сильно отросли.

В мятых брюках также вышла в свет популярная актриса и модель индийского происхождения Приянка Чопра. Она дополнила свой образ блузой с V-образным декольте.

Приянка Чопра

Ирландская актриса Сирша Ронан на церемонию вручения премии Governors Awards-2019 пришла в комбинезоне оверсайз с объемными рукавами, что выглядело не слишком привлекательно.

Сирша Ронан

Также британская актриса Хелена Бонем Картер на этой неделе приняла участие в церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Harper's Bazaar. Она примерила наряд в стиле total-black.

Хелена Бонем Картер

А всемирно известная модель Ирина Шейк на модном показе новой коллекции Intimissimi в Вероне (Италия) появилась в полупрозрачном мини-платье украшенном пайетками, в котором в результате засветила грудь.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были собраны худшие наряды звезд с 91-я церемонии вручения премии Оскар-2019.

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