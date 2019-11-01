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1 ноября • обновлено в 17:36
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Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе

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На этой неделе знаменитости побывали на красных дорожках премий, фестивалей или просто вышли на прогулку по городу. Однако некоторые из них выбрали для этого не самые удачные модные ансамбли и стали объектами для критики.

OBOZREVATEL предлагает посмотреть подборку из худших нарядов голливудских звезд.

Актриса, продюсер и кинорежиссер Дрю Бэрримор побывала на этой неделе на фестивале WWD Honors 2019, который проходил в Нью-Йорке. Звезда позировала на красной дорожке мероприятия в зеленом платье, на котором она решила не завязывать пояс, поэтому на фигуре оно выглядело несколько бесформенно. Свой образ артистка дополнила очками и серебряными туфлями.

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор

Также поклонники заметили, что наряд Бэрримор был мятым, а ногти сильно отросли.

Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе
Пошлая Шейк и Бэрримор в мятом платье: худшие наряды звезд на этой неделе
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В мятых брюках также вышла в свет популярная актриса и модель индийского происхождения Приянка Чопра. Она дополнила свой образ блузой с V-образным декольте.

Приянка Чопра

Приянка Чопра

Ирландская актриса Сирша Ронан на церемонию вручения премии Governors Awards-2019 пришла в комбинезоне оверсайз с объемными рукавами, что выглядело не слишком привлекательно.

Сирша Ронан

Сирша Ронан

Также британская актриса Хелена Бонем Картер на этой неделе приняла участие в церемонии вручения премии "Женщина года" журнала Harper's Bazaar. Она примерила наряд в стиле total-black.

Хелена Бонем Картер

Хелена Бонем Картер

А всемирно известная модель Ирина Шейк на модном показе новой коллекции Intimissimi в Вероне (Италия) появилась в полупрозрачном мини-платье украшенном пайетками, в котором в результате засветила грудь.

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Ирина Шейк

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были собраны худшие наряды звезд с 91-я церемонии вручения премии Оскар-2019.

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Персоны
Ирина Шейк Дрю Бэрримор Сирша Ронан Хелена Бонэм Картер
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