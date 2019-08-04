H&M попала в громкий скандал из-за новой коллекции: что случилось

В Норвегии популярный бренд одежды H&M обвинили в спекуляции экологическими проблемами ради маркетинга.

Местное потребительское управление считает, что компания занимается гринвошингом - введением потребителей в заблуждение с помощью "экологической" коллекции одежды Conscious, пишет Dezeen.

H&M

"Информация о постоянном производстве, размещенная на норвежском вебсайте H&M, не является удовлетворительной, особенно учитывая то, что Conscious рекламируется как коллекция, которая имеет пониженное воздействие на окружающую среду", - заявила представительница норвежского регулятора.

H&M выпустила "зеленую коллекцию" в апреле. Компания утверждает, что каждая вещь сделана из материалов, изготовленных с помощью постоянных технологий, в частности из 100% органического хлопка или переработанного полиэстера.

H&M

Норвежское управление сетует, что маркетинговая стратегия H&M предоставляет потребителям только обобщенную информацию и невозможно узнать, для производства определенной вещи было использовано 60% переработанного материала или только 5%.

В H&M заявили, что проводят переговоры с регулятором и решают, как сделать информацию для потребителей более конкретной.

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