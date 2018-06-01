Хайди Клум - 45: пикантные фото знаменитой супермодели

В пятницу, 1 июня, свой 45-й день рождения празднует знаменитая во всем мире немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум.
Хайди остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей уже на протяжении 20 лет. За время своей карьеры она неоднократно становилась лицом ведущих модных брендов, снималась для многих обложек культовых глянцев, но при этом никогда не была моделью, выходившей на подиумы во время больших показов в Париже, Милане или Нью-Йорке.
OBOZREVATEL предлагает подборку откровенных фото 45-летней супермодели.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хайди Клум объявила о своем новом романе - ее избранником стал гитарист немецкой группы Tokio Hotel Томас Каулитц, который младше ее на 16 лет.