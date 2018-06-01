Хайди Клум - 45: пикантные фото знаменитой супермодели

В пятницу, 1 июня, свой 45-й день рождения празднует знаменитая во всем мире немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум.

Хайди остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых моделей уже на протяжении 20 лет. За время своей карьеры она неоднократно становилась лицом ведущих модных брендов, снималась для многих обложек культовых глянцев, но при этом никогда не была моделью, выходившей на подиумы во время больших показов в Париже, Милане или Нью-Йорке.

OBOZREVATEL предлагает подборку откровенных фото 45-летней супермодели.

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 27 Апр 2018 в 8:04 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 20 Апр 2018 в 8:07 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 19 Апр 2018 в 7:17 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 17 Апр 2018 в 3:43 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 30 Мар 2018 в 7:02 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 9 Мар 2018 в 8:01 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 26 Фев 2018 в 3:16 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 16 Фев 2018 в 8:02 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 16 Фев 2018 в 9:45 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 6 Фев 2018 в 8:02 PST

Новости В сеть слили интимные фото известной супермодели

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 2 Фев 2018 в 10:19 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 10 Янв 2018 в 8:10 PST

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 4 Ноя 2017 в 7:42 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 18 Окт 2017 в 3:49 PDT

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 1 Сен 2017 в 8:16 PDT

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее хайди Клум объявила о своем новом романе - ее избранником стал гитарист немецкой группы Tokio Hotel Томас Каулитц, который младше ее на 16 лет.