Gucci предложил мужчинам носить платье в клетку за 62 тысячи гривен

Итальянский модный дом Gucci представил новую осенне-зимнюю коллекцию 2020 года, в которой фигурировало платье для мужчин.

Стоимость мужского платья в клетку с атласным бантом на талии составляет 62 тысячи гривен.

Об этом сообщает Daily Mail.

"Gucci начинает продажи оранжевого платья в клетку с атласным бантом, чтобы бороться с "токсичными стереотипами, формирующими мужскую гендерную идентичность",– отметили представители модного дома.

Gucci осенне-зимняя коллекция 2020 года.

Создатели мужского платья предлагают носить новинку со светлыми джинсами и громоздкой обувью. Наряд для мужчин выполнен из легкой струящейся ткани, чтобы продемонстрировать идею текучести. Платье представлено в двух расцветках: оранжевом цвете и с цветочным принтом.

Gucci платье для мужчин.

Как отмечают инсайдеры, первым мужчиной, который надел платье с воротником "Питера Пэна" на публике, был американский музыкант и певец Курт Кобейн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андре Тан назвал главные антитренды осени 2020.