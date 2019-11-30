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1 декабря • обновлено в 06:25
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/ Мода

Губы-осьминоги: новый косметологический тренд вызвал горячие дискуссии

21.9т
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В России набирает популярность необычный модный тренд на аномальную форму губ.

Девушки начали массово делиться в Instagram фотографиями, демонстрируя последствия странной косметической процедуры.

Новая форма получила название "губы-осьминоги" или "губы дьявола". Дело в том, что форма рта после точечного введения инъекций с филлером приобретает шесть "углов". В итоге губы становятся похожим на осьминога.

Губы-осьминоги

Губы-осьминоги

instagram/marinakravets/

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Моду на такой контур ввел скандальный косметолог Емельян Брауде. Его подписчицы неоднозначно восприняли новинку. В сети на эту тему разожглись горячие дискуссии.

"Писец. Пока накрасишь, контур – все дела. Нет", "А на ж*пе такой же бренд?", "Надо брать", "Фу, гадость", "Остановите планету, я сойду", "Граната во рту взорвалась", – отреагировали пользователи.

Новый тренд на губы

Новый тренд на губы

instagram/m.bonetskaya

Губы-осьминоги - новый тренд

Губы-осьминоги - новый тренд

instagram/m.bonetskaya

Губы-осьминоги: новый косметологический тренд вызвал горячие дискуссии
Губы-осьминоги: новый косметологический тренд вызвал горячие дискуссии

Как сообщал OBOZREVATEL, новые тренды в моде 2019-2020 для кого-то станут чем-то непривычным, а для кого-то – вполне понятным. Какие образы обещают захватить мир, читайте в нашем материале.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
Мода фотографии фотосессия
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Комментарии на сайте не модерированы
Adekvatnaya Rimma
Adekvatnaya Rimma
Руки-базуки, губы-осьминоги-- на хеллоуин пойдет
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Фффффуууу....
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