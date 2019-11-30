Губы-осьминоги: новый косметологический тренд вызвал горячие дискуссии

В России набирает популярность необычный модный тренд на аномальную форму губ.
Девушки начали массово делиться в Instagram фотографиями, демонстрируя последствия странной косметической процедуры.
Новая форма получила название "губы-осьминоги" или "губы дьявола". Дело в том, что форма рта после точечного введения инъекций с филлером приобретает шесть "углов". В итоге губы становятся похожим на осьминога.
Губы-осьминоги
instagram/marinakravets/
Моду на такой контур ввел скандальный косметолог Емельян Брауде. Его подписчицы неоднозначно восприняли новинку. В сети на эту тему разожглись горячие дискуссии.
"Писец. Пока накрасишь, контур – все дела. Нет", "А на ж*пе такой же бренд?", "Надо брать", "Фу, гадость", "Остановите планету, я сойду", "Граната во рту взорвалась", – отреагировали пользователи.
Новый тренд на губы
instagram/m.bonetskaya
Губы-осьминоги - новый тренд
instagram/m.bonetskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, новые тренды в моде 2019-2020 для кого-то станут чем-то непривычным, а для кого-то – вполне понятным. Какие образы обещают захватить мир, читайте в нашем материале.
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