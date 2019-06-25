Грудь чуть не выпала: Ратаковски явилась на модный показ в экстравагантном наряде

Американская супермодель, звезда обнаженных Instagram-фотосессий Эмили Ратаковски, которая недавно отпраздновал день рождения,посетила светское мероприятие в "голом платье".

Она пришла на модный показ Jacquemus в наряде, который едва сдерживал грудь. Соответствующие снимки обнародовал глянец ELLE в Instagram.

Юбилейное мероприятие французского бренда прошло среди лавандовых полей. Ратаковски оказалась в числе звездных гостей.

Ратаковски среди лавандовых полей elle_ukraine / Instagram

"Для выхода в свет Эмили выбрала короткое платье замысловатого кроя цвета охры, белоснежные босоножки и миниатюрную сумочку Le Chiquita — все Jacquemus", – сказано в описании.

Ратаковски на модном показе elle_ukraine / Instagram

Эмили Ратаковски emrata / Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супермодель поразила поклонников танцами без одежды. Она показала короткий ролик, на котором позирует только в джинсах.

Позже папарацци подловили момент, когда она с голой грудью делала селфи на балконе. В подобном виде она также снималась в фотосессии для рекламной кампании собственного бренда. Позже она решила подзадорить фанатов голыми снимками в постели.

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