Грудь чуть не выпала: Ратаковски явилась на модный показ в экстравагантном наряде

Американская супермодель, звезда обнаженных Instagram-фотосессий Эмили Ратаковски, которая недавно отпраздновал день рождения,посетила светское мероприятие в "голом платье".
Она пришла на модный показ Jacquemus в наряде, который едва сдерживал грудь. Соответствующие снимки обнародовал глянец ELLE в Instagram.
Юбилейное мероприятие французского бренда прошло среди лавандовых полей. Ратаковски оказалась в числе звездных гостей.
Ратаковски среди лавандовых полей
elle_ukraine / Instagram
"Для выхода в свет Эмили выбрала короткое платье замысловатого кроя цвета охры, белоснежные босоножки и миниатюрную сумочку Le Chiquita — все Jacquemus", – сказано в описании.
Ратаковски на модном показе
elle_ukraine / Instagram
Вчера на юге Франции среди лавандовых полей прошел юбилейных показ Jacquemus. В числе звездных гостей была и топ-модель Эмили Ратаковски, которая как никто другой соответствует ДНК французского бренда. Для выхода в свет Эмили выбрала короткое платье замысловатого кроя цвета охры, белоснежные босоножки и миниатюрную сумочку Le Chiquita — все Jacquemus. 🔥#lookoftheday
Эмили Ратаковски
emrata / Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супермодель поразила поклонников танцами без одежды. Она показала короткий ролик, на котором позирует только в джинсах.
Позже папарацци подловили момент, когда она с голой грудью делала селфи на балконе. В подобном виде она также снималась в фотосессии для рекламной кампании собственного бренда. Позже она решила подзадорить фанатов голыми снимками в постели.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!