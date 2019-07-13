"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

Популярные Instagram-блогерши и модели массово подверглись влиянию нового тренда на купальники естественных оттенков.

Как сообщает The New York Post, нюдовые бикини уже прозвали "голыми", а популярность на них растет головокружительными темпами.

Привлекательность для блогерш заключается в том, что купальники почти не отвлекают внимания от изгибов тела, при этом прикрывают все необходимые для цензуры места. Пик их популярности пришелся на летний сезон 2019 года.

Instagram /memu.conteh

Единственная сложность в подборе бикини состоит в поиске необходимого цвета. Хотя, как показала практика, дизайнеры выпускают линейки с неисчерпаемой палитрой оттенков, потому, вооружившись банковской картой, можно подобрать такой купальник, который будет сливаться с телом, создавая иллюзию наготы.

Instagram / oliviaculpo

Instagram / alessandraambrosio

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно также стали модными бикини, которые обнажают нижнюю часть груди. Блогерши со всего мира массово начали показывать снимки в таких купальниках.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram