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"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

2.8т Читать материал на украинском

Популярные Instagram-блогерши и модели массово подверглись влиянию нового тренда на купальники естественных оттенков.

Как сообщает The New York Post, нюдовые бикини уже прозвали "голыми", а популярность на них растет головокружительными темпами.

Привлекательность для блогерш заключается в том, что купальники почти не отвлекают внимания от изгибов тела, при этом прикрывают все необходимые для цензуры места. Пик их популярности пришелся на летний сезон 2019 года.

"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

Instagram /memu.conteh

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Единственная сложность в подборе бикини состоит в поиске необходимого цвета. Хотя, как показала практика, дизайнеры выпускают линейки с неисчерпаемой палитрой оттенков, потому, вооружившись банковской картой, можно подобрать такой купальник, который будет сливаться с телом, создавая иллюзию наготы.

"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

Instagram / oliviaculpo

"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники
"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

Instagram / alessandraambrosio

"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники
"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники
"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники
"Голые" бикини: в мире набирает популярность новый тренд на купальники

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно также стали модными бикини, которые обнажают нижнюю часть груди. Блогерши со всего мира массово начали показывать снимки в таких купальниках.

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