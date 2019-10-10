Голливудская звезда обнажилась для модного глянца: пикантные кадры

Голливудская актриса Гвинет Пэлтроу, которая играла подругу "Железного человека" Тони Старка Пеппер Поттс, снялась в откровенной фотосессии для модного глянца ELLE.

На одном из снимков звезда позировала без белья в брюках, прикрывая грудь подтяжками из новой коллекции Giorgio Armani. Соответствующими кадрами актриса поделилась на своей странице в Instagram.

В частности, 47-летняя актриса стала героиней специального выпуска "Женщина в Голливуде". На другом снимке Гвинет предстала в черном боди, поверх которого накинула лиловый жакет от Chanel. Образ дополнили браслеты.

Гвинет Пэлтроу с обнаженным верхом instagram/gwynethpaltrowsource

На третьем снимке Пэлтроу порадовала поклонников стройным телом в атласной комбинации красного цвета.

Гвинет Пэлтроу на обложке глянца instagram/gwynethpaltrowsource

Гвинет Пэлтроу в боди и жакете instagram/gwynethpaltrowsource

Гвинет Пэлтроу для ELLE instagram/gwynethpaltrowsource

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Гвинет стала законной супругой 47-летнего продюсера Брэда Фэлчака, за которого тайно вышла замуж. В прессе об этом узнали лишь по факту. Этот брак для Гвинет стал уже вторым: ранее актриса была замужем за музыкантом Крисом Мартином, от этого брака у нее остались 14-летняя дочь и 11-летний сын.

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