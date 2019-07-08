"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Канаду, продолжает восхищать стильными образами.

Так, снимки в новом наряде она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в темно-синем платье, украшенном рядом пуговиц спереди. Свой образ Елена дополнила золотыми серьгами и собранной прической.

Елена Зеленская Фото из Instagram

Елена Зеленская Фото из Instagram

Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о стиле первой леди Украины Елены Зеленской.

Все самое интересное из жизни Меган Маркл - читайте у нас в Instagram!