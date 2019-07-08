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"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

3.7тЧитать материал на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая вместе с супругом, президентом Владимиром Зеленским прибыла с официальным визитом в Канаду, продолжает восхищать стильными образами.

Так, снимки в новом наряде она опубликовала на своей странице в Instagram. На них она позировала в темно-синем платье, украшенном рядом пуговиц спереди. Свой образ Елена дополнила золотыми серьгами и собранной прической.

"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

Елена Зеленская

Фото из Instagram

"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

Елена Зеленская

Фото из Instagram

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от нового образа Зеленской. Они засыпали ее комплиментами.

"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть
"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть
"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть
"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть
"Глаз не оторвать": новый образ жены Зеленского взорвал сеть

Ранее OBOZREVATEL подробно рассказал о стиле первой леди Украины Елены Зеленской.

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Елена Зеленская
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