Главный тренд с 90-х снова вернулся в моду. Фото

Французский лейбл Balmain вернул в моду тренд с 90-х – одежду в неоновых цветах.

Так, дом высокой моды недавно представил весенне-летнюю коллекцию 2021, во время которой модели продемонстрировали образы из вещей кислотных цветов, пишет Daily Mail (фото смотрите ниже).

Издание отмечает, что когда неон впервые решил вернуться в моду несколько лет назад, то его быстро отвергли. Но коллекция Balmain доказала, что привлекательные оттенки никуда не денутся.

Неон вернулся в моду. Instagram BALMAIN

Так, на Парижской неделе моды одна из моделей продемонстрировала на себе образ, полностью состоящий из вещей неонового цвета. На ней штаны-клеш, майка и пиджак с объемными плечами.

Другая девушка продефилировала в футболке с длинным рукавом и розовой асимметричной мини-юбкой. Кроме того, несколько манекенщиц также прошлись по подиуму в костюмах неоновых цветов.

Неон стал главным трендом. Daily Mail

Бренд BALMAIN снова вернул неон в тренды. Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сочетание классического костюма и "папиных" сандалий с застежками на липучках признали новым трендом в 2020 году.