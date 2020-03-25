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25 марта • обновлено в 20:37
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Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

2.8т
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Пик моды на брюки-клеш был в 70-х годах: тогда их носила практически вся молодежь, независимо от пола.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать историю брюк-клеш, а также посмотреть, как их носили модники в Советском Союзе.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Так, брюки-клеш впервые появились еще в 1813 году на флоте – они были частью формы американских матросов. Тогда их шили "трубой": клеш шла от бедра, а вместо ширинки была застежка, которая находилась сбоку – это позволяло моряку, упавшему за борт, быстро скинуть мешающие вещи.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Большую популярность брюки-клеш приобрели в 60-е годы среди хиппи, которые расшивали их цветочками как символами свободы. Примечательно, что тогда брюки носили и парни, и девушки.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

В те времена появились и стандарты пошива брюк. Так, если ширина под коленом была 21 см, то у щиколотки она должна была быть – 23 см. Брюки-клеш советские модники дополняли цветастыми рубашками и туфлями на платформе.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

В начале 70-х брюки-клеш приобрели особую популярность. Теперь можно было встретить разнообразные модели брюк – с бахромой, с молнией, с огромными "колоколами" снизу. Более того, брюки-клеш начали шить из разнообразных тканей.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Затем отличительной деталью брюк-клеш стал пояс. Изначально его ширина была не менее 6 см, затем доходила и до 8 см.

Многих модников СССР отличала походка. Из-за того, что карманы в брюках располагались на внешней стороне бедра, то засунутые туда руки сгибали спину. Кроме того, модники, носившие брюки-клеш, могли передвигаться лишь маленькими шажками.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Примечательно, что многие вешали на карман ложку для обуви, потому обуваться в брюках-клеш было очень неудобно.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

В середине 70-х в модных журналах начали появляться выкройки расклешенных брюк, а промышленность начала их массовый выпуск.

Впрочем, к началу 80-х мода на брюки-клеш начала утихать, а брюки становились все уже.

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Главный модный тренд СССР: как носили брюки-клеш. Фото

back-in-ussr.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал о том, какое белье носили женщины в СССР.

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Автор
Анна Михно
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