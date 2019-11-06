Главные прически зимы 2019-2020: как быть в тренде

Если вы думаете, что зимой можно забыть про модные укладки, а прямые волосы — это единственный возможный вариант под шапку, то готовьтесь убедиться в обратном.

OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 лучших причесок на зиму 2019-2020.

Низкий хвост

Зимой 2019-2020 актуальны низкие хвосты. Они хороши тем, что их можно носить под головной убор — шляпу, косынку, берет. Отметим, что пробор значения не имеет.

Фото: pinterest.ru

Фото: womans.ws

Фото: ivona.bigmir.net

Пышная укладка

Если после мытья головы заплести волосы в мелкие косички, а утром расчесать их гребнем, получится одна из моднейших причесок зимнего сезона. Ее лучше всего сочетать с ярким макияжем.

Фото: prelest.com

Фото: rustudiodali

Фото: kleo.ru

Пучок

Прическа пучок на пике популярности вот уже не первый год. Зимой 2019-2020 она будет также как нельзя актуальна. Отметим, что пучок можно собрать как на макушке головы, так и на затылке.

Фото: beauty.ua

Фото: beauty.ua

Фото: russiamoda.dietandslimming.com

Легкие волны

Также ваш зимний образ будет смотреться очень стильно с аккуратными локонами, которые будут выглядывать из-под шапки или берета.

Фото: pomada.cc

Фото: pomada.cc

Фото: pinterest.ru

Коса

В холодные времена года приветствуются и косы в любых проявлениях. Главное, чтобы плетение выглядело нескучно и небанально.

Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru

Фото: i.pinimg.com

Ранее OBOZREVATEL рассказал, что будет актуальным в зимнем макияже 2019-2020.

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