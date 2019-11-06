Главные прически зимы 2019-2020: как быть в тренде

Если вы думаете, что зимой можно забыть про модные укладки, а прямые волосы — это единственный возможный вариант под шапку, то готовьтесь убедиться в обратном.
OBOZREVATEL собрал подборку из топ-5 лучших причесок на зиму 2019-2020.
Низкий хвост
Зимой 2019-2020 актуальны низкие хвосты. Они хороши тем, что их можно носить под головной убор — шляпу, косынку, берет. Отметим, что пробор значения не имеет.
Фото: pinterest.ru
Фото: womans.ws
Фото: ivona.bigmir.net
Пышная укладка
Если после мытья головы заплести волосы в мелкие косички, а утром расчесать их гребнем, получится одна из моднейших причесок зимнего сезона. Ее лучше всего сочетать с ярким макияжем.
Фото: prelest.com
Фото: rustudiodali
Фото: kleo.ru
Пучок
Прическа пучок на пике популярности вот уже не первый год. Зимой 2019-2020 она будет также как нельзя актуальна. Отметим, что пучок можно собрать как на макушке головы, так и на затылке.
Фото: beauty.ua
Фото: beauty.ua
Фото: russiamoda.dietandslimming.com
Легкие волны
Также ваш зимний образ будет смотреться очень стильно с аккуратными локонами, которые будут выглядывать из-под шапки или берета.
Фото: pomada.cc
Фото: pomada.cc
Фото: pinterest.ru
Коса
В холодные времена года приветствуются и косы в любых проявлениях. Главное, чтобы плетение выглядело нескучно и небанально.
Фото: pinterest.ru
Фото: pinterest.ru
Фото: i.pinimg.com
Ранее OBOZREVATEL рассказал, что будет актуальным в зимнем макияже 2019-2020.
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