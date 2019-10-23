Главные прически осени 2019: как быть в тренде

Осенью 2019 года в моде будут натуральные цвета: шоколадно-каштановый и нюд, рыжий, "вороное крыло" и платиновый блонд.

Из прошлых сезонов осталось любимое звездами и моделями брондирование, или бронде (смесь blond и brown), и один из искусственных цветов – розовый, пишет "ТСН".

Длина

Как и в прошлые сезоны, в этом преобладают длинные волосы – с челками и без. Челки могут быть очень короткими, средними, но вьющимися, или косыми удлиненными. В стрижках самые популярные вариации на тему боб и гарсон.

tsn.ua

Укладки

Проборы сбоку и посередине – одинаково популярны. Укладывать с прямым и косым пробором можно взбитые волосы, вытянутые, завитые. Прямым пробором стилисты рекомендуют разделять косы и пышные хвосты.

tsn.ua

Хвосты высокие (конские) и низкие не потеряли актуальность, как, собственно, и низкие косы.

tsn.ua

Также популярны этой осенью низкие пучки, узлы и гульки. а также косички.

tsn.ua

tsn.ua

Популярными будут гламурные локоны секс-символов 1940-х годов, диско-кудри и гофрированная "завивка".

tsn.ua

Кроме того, следует вспомнить также о геле для волос, о крупных и мелких заколках со стразами.

tsn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, на осенние дни стоит также подобрать основную базу в гардеробе. Узнать о самых главных трендах можно по ссылке.

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