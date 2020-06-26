Фотограф слил в сеть пляжное фото Пугачевой: как выглядит примадонна в купальнике

Звездный фотограф и режиссер Роман Родин, который был приближенным ко многим российским звездам, показал в сети фото Аллы Пугачевой в купальнике.

Он опубликовал снимки знаменитой артистки на личной странице в Instagram. Оказалось, что Родин обладает масштабным архивом фото примадонны 90-х годов.

"Это Золотые Пески (популярный курорт в Болгарии). Иллюстрация к рассказу о путешествии – на фото Олег Непомнящий и Алла Пугачева! Я запечатлел утро на отдыхе", – рассказал Родин.

Пугачева в купальнике Instagram Романа Родина

Так, снимок Аллы Пугачевой в купальнике сделан в 1994 году. Как отметил Роман Родин, тогда на балконе стоял Филипп Киркоров и что-то рассказывал компании.

Примадонна запечатлена в кадре в черном слитном купальнике и солнечных очках. Несмотря на то, что кадр сделан летом, на певице надета курточка. Режиссер заявил, что в тот день артистка хотела позагорать, однако погода испортилась, поэтому пришлось утеплиться.

Как Пугачева выглядит в купальнике сейчас

Фото Пугачевой в купальнике (2019 год) Instagram Максима Галкина

Как сообщал OBOZREVATEL, в семье легендарной певицы Аллы Пугачевой ожидается пополнение. 71-летняя артистка в очередной раз станет бабушкой – ее племянник Влад Пугачев, которого она воспитывала и считала своим сыном, рассказал о беременности своей жены Гузель.