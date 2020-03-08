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8 марта • обновлено в 11:24
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/ Мода

Фото жены Хрущева "в халате" на приеме в США опять всплыло в сети: в чем дело

3.7т
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В России всплыло архивное фото жены бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, Нины Хрущевой, на приеме в США в 1961 году.

На снимке она изображена вместе с тогдашней первой леди Штатов Жаклин Кеннеди. Еще в советское время это фото вызвало очень неоднозначную реакцию.

Наряд Нины Хрущевой на фоне изысканного и элегантного костюма жены Кеннеди, мягко говоря, удивлял. Супруга главы СССР одела платье а-ля "цветастый халат". В то время таким нарядом никого было не удивить в советском пространстве, но для Запада он показался весьма причудливым.

Нина Хрущева в США

Нина Хрущева в США

back-in-ussr.com

Нина Хрущева в США

Нина Хрущева в США

После того, как иностранные СМИ показали этот снимок, Хрущеву тут же окрестили "советской бабушкой" и колхозницей.

Сейчас же российская пропаганда опять вытащила это фото и яро пытается убедить в том, что это Запад из ненависти ко всему советскому представил Хрущеву в таком свете.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР зарплаты женщин в среднем были на 30% меньше, чем у мужчин. Медсестра в среднем могла зарабатывать от 80 до 120 советских рублей, женщина-инженер около 130 рублей.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
8 Марта
Персона
Нина Хрущева
Место
Россия
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
У каклов никогда не было вкуса)))))
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