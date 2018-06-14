Какие они – свадебные платья? И какими могут быть? Могу сказать со всей ответственностью, что создавать их дело непростое. Критерии, конечно, есть. Но правила и традиции человеческого бытия предполагают некоторые устоявшиеся формы. Пусть и не всегда, невесты тоже ведь разные бывают. Знаю, что пошить даже самое, казалось бы, простое платье очень сложно, особенно, если из него хочется сотворить шедевр.

Одно из первых роскошных свадебных платьев, которое я сделала на заказ и вспоминаю до сих пор, было свадебное платье Маши Ефросининой.

В конце 90-х ко мне в ателье пришла девушка, датчанка, бывшая модель, и попросила создать простое и лаконичное по форме платье. При всей своей сдержанности, оно должно быть органичным на мероприятии, где будут классические формы интерьера и настоящая карета. Мне было интересно попробовать и я рада, что получилось воплотить все пожелания невесты.

Когда общаюсь с клиентками, всегда интересуюсь предполагаемым местом действия, спрашиваю о гардеробе мужской части мероприятия и вообще о наличии дресс-кода. Все это важно, так как восприятие цвета и форм очень отличается в помещении и на улице, важно какое время года будет. Кода невесты приходят с "бурными" идеями я всегда пытаюсь провести небольшой опрос, чтобы убедится в правильности решения, по-возможности подкорректировать или отговорить от глупостей. Такое тоже часто бывает.

Помню, приходит девушка, и просит сделать ей образ "потрепанной балерины" - странная заявка для свадебного платья, но пояснив своё идеологическое решение, она меня убедила в своей идее. История в том, что она столкнулась с полным непониманием ее желаний со стороны родителей – своих и будущего мужа. Они оказались настолько ортодоксальными, что просто утомили невесту условностями обряда. Наперекор всему она и придумала такой образ. Результат порадовал всех, ведь получилось действительно интересно. За много лет были очень разные запросы - начиная от Марии-Терезы и заканчивая растиражированными образами поп-див.

На сегодня свадебная мода в Украине обрела определённые цивилизованные формы и это очень приятно. Каждый раз рассказывать невестам, что эти фото останутся у них навсегда именно в таком виде, и не нужно из знакового мероприятия своей жизни делать цирковую программу, мне действительно давно не интересно. Но запросы не всегда бывают абсурдными. Например, была просьба сделать "зимнее" по ощущению платье для невесты. Это была уже глубокая осень, и хотелось именно такого настроения от образа. Для его создания мы использовали тончайшие вязанные шали из козьей шерсти. Результат превзошёл все ожидания, а мне осталось на память чудесное фото.