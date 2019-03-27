Фестиваль Ukrainian Fashion Kids-2019 открыл новых звёзд

24 марта в Киеве при поддержке ТМ "Домашнє свято" и благотворительного фонда Людмилы Русалиной "РАЗОМ", состоялось fashion-шоу главного фестиваля детской моды "Ukrainian Fashion Kids –2019". Этот фестиваль, как и другие проекты компании Diva Fashion Group, всегда стоит на страже национальных идей, выступает за возрождение и сохранение украинских традиций. Именно поэтому на подиуме фестиваля проходят показы исключительно украинских дизайнеров и ТМ.

Наталья Ковалева и ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Ukrainian Fashion Kids Festival – это большой runway в мир моды, его конкурсная программа делиться на три категории "Мини Топ-Модель Украины", "Юный дизайнер Украины" и конкурс Театров мод!

"Fruits carnival" - такой была выбрана главная тема фестиваля в этом году! Согласно этой тематике участницы конкурса "Мини Топ-Модель Украины" разработали и представили авторские арт-костюмы. Юные модели так же продемонстрировали невероятные коллекции от ТМ “Katrin FOX” и дизайнера Ларисы Ванеевой! Оценивали маленьких звёзд подиума настоящие профессионалы: Президент фестиваля Наталья Ковалёва, Президент группы компаний "PetRus", меценат Людмила Русалина, заместитель главного редактора журнала "VIVA!" Татьяна Витязь, главный редактор журнала "CosmoLady" Татьяна Краева, телеведущие Ирина Ратушная и Екатерина Булатова и национальный директор фестиваля "World Fashion Kids" (Германия) Людмила Ганс.

Ирина Ратушная Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Людмила Русалина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Navka Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Серж Пайе и Серж Смолин Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Тимур Мирошниченко и Иванна Клецова Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Невероятные работы юных дизайнеров оценивали гуру fashion-индустрии: дизайнеры Серж Смолин, Оксана Полонец, Марьяна Назарчук, Катерина Подрезова, а так же президент ассоциации детской моды Ирина Ярмак, художник Серж Пайе, основательница собственного бренда lifestyle-аксессуаров Елена Редько и преподаватель Art Design Studio FaVareli Елена Муковина.

Среди детского жюри были так же настоящие звезды: ведущий кулинарной рубрики в утреннем шоу "Сніданок з 1+1" Севастьян Фаге, победительницы всеукраинских и международных конкурсов Агния Ткаченко, Виктория Адамчук и Елизавета Полетахина.

GRAND PRIX VI Всеукраинского детского фестиваля юных моделей, дизайнеров и театров мод удостоились:

*МИНИ ТОП-МОДЕЛЬ УКРАИНИ 2019 - ГРИНИС НИКОЛЬ (11 лет).

Николь Гринис Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

*ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР УКРАИНИ 2019 - ПАНЮШКИНА АНАСТАСИЯ (13 лет).

Анастасия Панюшкина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

*ВСЕУКРАИНСЬКИЙ КОНКУРС ТЕАТРОВ МОД 2019 - ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" (г. СУМЫ).

ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Обладатели Grand Prix смогут представить Украину на Международном Фестивале "World Fashion Kids”, который состоится с 23 по 28 июня в Италии!

Участники Фестиваля получили сладкие подарки от ТМ "Домашнє Свято", мягкие Игрушки от японского бренда MINISO, ювелирные украшения от "Kimberli”, сертификаты от фото-студии PANDORA, косметику от BES и Eftalia Nikon, а так же lifestyle-аксесуары от бренда OLENA REDKO.

Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Navka Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Алиса Чепурко Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Анастасия Панюшкина и Оксана Полонец Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Анастасия Панюшкина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Василиса Жилкина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Вероника Приймак Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Дарина Галицкая Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Ева Колесник Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Екатерина Булатова Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Наталья Ковалева и ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Ирина Ратушная Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Людмила Русалина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Николь Гринис Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Севастьян Фаге Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Серж Пайе и Серж Смолин Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

София Милькевич Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

София Русалина Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Тимур Мирошниченко и Иванна Клецова Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019

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