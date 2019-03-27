Фестиваль Ukrainian Fashion Kids-2019 открыл новых звёзд

24 марта в Киеве при поддержке ТМ "Домашнє свято" и благотворительного фонда Людмилы Русалиной "РАЗОМ", состоялось fashion-шоу главного фестиваля детской моды "Ukrainian Fashion Kids –2019". Этот фестиваль, как и другие проекты компании Diva Fashion Group, всегда стоит на страже национальных идей, выступает за возрождение и сохранение украинских традиций. Именно поэтому на подиуме фестиваля проходят показы исключительно украинских дизайнеров и ТМ.
Наталья Ковалева и ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA"
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Ukrainian Fashion Kids Festival – это большой runway в мир моды, его конкурсная программа делиться на три категории "Мини Топ-Модель Украины", "Юный дизайнер Украины" и конкурс Театров мод!
"Fruits carnival" - такой была выбрана главная тема фестиваля в этом году! Согласно этой тематике участницы конкурса "Мини Топ-Модель Украины" разработали и представили авторские арт-костюмы. Юные модели так же продемонстрировали невероятные коллекции от ТМ “Katrin FOX” и дизайнера Ларисы Ванеевой! Оценивали маленьких звёзд подиума настоящие профессионалы: Президент фестиваля Наталья Ковалёва, Президент группы компаний "PetRus", меценат Людмила Русалина, заместитель главного редактора журнала "VIVA!" Татьяна Витязь, главный редактор журнала "CosmoLady" Татьяна Краева, телеведущие Ирина Ратушная и Екатерина Булатова и национальный директор фестиваля "World Fashion Kids" (Германия) Людмила Ганс.
Ирина Ратушная
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Людмила Русалина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Navka
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Серж Пайе и Серж Смолин
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Тимур Мирошниченко и Иванна Клецова
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Невероятные работы юных дизайнеров оценивали гуру fashion-индустрии: дизайнеры Серж Смолин, Оксана Полонец, Марьяна Назарчук, Катерина Подрезова, а так же президент ассоциации детской моды Ирина Ярмак, художник Серж Пайе, основательница собственного бренда lifestyle-аксессуаров Елена Редько и преподаватель Art Design Studio FaVareli Елена Муковина.
Среди детского жюри были так же настоящие звезды: ведущий кулинарной рубрики в утреннем шоу "Сніданок з 1+1" Севастьян Фаге, победительницы всеукраинских и международных конкурсов Агния Ткаченко, Виктория Адамчук и Елизавета Полетахина.
GRAND PRIX VI Всеукраинского детского фестиваля юных моделей, дизайнеров и театров мод удостоились:
*МИНИ ТОП-МОДЕЛЬ УКРАИНИ 2019 - ГРИНИС НИКОЛЬ (11 лет).
Николь Гринис
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
*ЮНЫЙ ДИЗАЙНЕР УКРАИНИ 2019 - ПАНЮШКИНА АНАСТАСИЯ (13 лет).
Анастасия Панюшкина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
*ВСЕУКРАИНСЬКИЙ КОНКУРС ТЕАТРОВ МОД 2019 - ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA" (г. СУМЫ).
ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA"
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Обладатели Grand Prix смогут представить Украину на Международном Фестивале "World Fashion Kids”, который состоится с 23 по 28 июня в Италии!
Участники Фестиваля получили сладкие подарки от ТМ "Домашнє Свято", мягкие Игрушки от японского бренда MINISO, ювелирные украшения от "Kimberli”, сертификаты от фото-студии PANDORA, косметику от BES и Eftalia Nikon, а так же lifestyle-аксесуары от бренда OLENA REDKO.
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Navka
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Алиса Чепурко
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Анастасия Панюшкина и Оксана Полонец
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Анастасия Панюшкина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Василиса Жилкина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Вероника Приймак
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Дарина Галицкая
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA"
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Ева Колесник
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Екатерина Булатова
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Наталья Ковалева и ДИЗАЙН СТУДИЯ "ART'ELЬ МОDA"
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Ирина Ратушная
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Людмила Русалина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Николь Гринис
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Севастьян Фаге
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Серж Пайе и Серж Смолин
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
София Милькевич
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
София Русалина
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Тимур Мирошниченко и Иванна Клецова
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Фото: Пресс-служба фестиваля Ukrainian Fashion Kids-2019
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!