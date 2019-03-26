"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Испанский производитель масс-маркетовой одежды Zara снова оказался в эпицентре скандала. Так, покупатели возмутились новой "неподобающей" рекламной кампанией бренда.

Как сообщает Daily Mail, ранее на официальном Instagram-аккаунте бренда появились снимки маленькой девочки, которая демонстрировала платье из новой линии детской одежды. Отмечается, что пользователи сети раскритиковали слишком "взрослые" позы, в которых была сфотографировала юная модель. Но больше всего их ужаснул снимок, на котором девочка сидела на кровати с раздвинутыми ногами.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

По словам издания, из-за многочисленных претензий представители Zara удалили фотографии из своего профиля, однако дискуссия продолжилась на британском портале для родителей Mumsnet.

Фото: Daily Mail

"Лично мне все это не нравится. На мой взгляд, эти позы и вообще вся съемка неприемлемы для ребенка", "Это ужасно. Особенно последнее фото, на котором платье протянуто у нее между ног", — отметили пользователи.

Фото: Daily Mail

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанский бренд Zara уже попадал в скандал из-за китайской модели с веснушками Ли Цзинвэнь. Так, в соцсетях раскритиковали компанию за то, что они распространяют ложные представления о китайской красоте.

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