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/Мода

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

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Испанский производитель масс-маркетовой одежды Zara снова оказался в эпицентре скандала. Так, покупатели возмутились новой "неподобающей" рекламной кампанией бренда.

Как сообщает Daily Mail, ранее на официальном Instagram-аккаунте бренда появились снимки маленькой девочки, которая демонстрировала платье из новой линии детской одежды. Отмечается, что пользователи сети раскритиковали слишком "взрослые" позы, в которых была сфотографировала юная модель. Но больше всего их ужаснул снимок, на котором девочка сидела на кровати с раздвинутыми ногами.

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Фото: Daily Mail

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Фото: Daily Mail

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По словам издания, из-за многочисленных претензий представители Zara удалили фотографии из своего профиля, однако дискуссия продолжилась на британском портале для родителей Mumsnet.

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Фото: Daily Mail

"Лично мне все это не нравится. На мой взгляд, эти позы и вообще вся съемка неприемлемы для ребенка", "Это ужасно. Особенно последнее фото, на котором платье протянуто у нее между ног", — отметили пользователи.

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Фото: Daily Mail

"Это ужасно!" Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе

Фото: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее испанский бренд Zara уже попадал в скандал из-за китайской модели с веснушками Ли Цзинвэнь. Так, в соцсетях раскритиковали компанию за то, что они распространяют ложные представления о китайской красоте.

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