"Это неуместно": Пугачева в дерзком мини вызвала споры в сети

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева рассорила сеть молодежным нарядом на фото с мужем Максимом Галкиным.

Соответствующий снимок был опубликован на странице их дочери Елизаветы в Instagram, и меньше чем за час набрал 3,5 тысячи отметки "нравится", а комментарии обновлялись постоянно.

Пугачева, Галкин и Орбакайте с детьми instagram /elizaveta_galkinaa

"Семья. Алла Пугачева и Максим Галкин", – подписан кадр, на котором отец Лизы позирует в светлых брюках и футболке, а Алла Борисовна, как всегда, выбрала экстравагантный образ.

В частности, Пугачева выбрала для семейного кадра черное платье. Изюминка наряда заключалась в том, что ноги едва скрывала прозрачная юбка, обрамляющая дерзкое мини. Ансамбль дополнили серебристые туфли "Мэри Джей" с ремешком, цепь на шее и митенки (перчатки без пальцев).

Алла Пугачева в молодежном наряде и Максим Галкин instagram /elizaveta_galkinaa

"Сейчас набегут почитатели Пугачевой, но все равно скажу: одета она неуместно, только туфли достойные. Так тяжело выглядеть стильно и элегантно, но в соответственно возрасту?", "Да, одета она очень классно и стильно, а вы свою челюсть поднимите от зависти", "Что- то от образа ведьмы есть. Метлы не хватает", "Вам очень идет это платье", – высказали поклонники разное мнение о ее образе.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в сеть слили раритетные фотографии российской певицы Пугачевой в журнале Vogue, для которого она снималась в 1999 году.

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