Эти вещи безвкусны, не нравятся мужчинам, а порой даже пугают их.

Запрет №1. Пуш-ап

Скольких мужчин я бы ни опрашивала, все отвечают, что подобных вещей побаиваются. Более того, мне кажется, что это серьезный обман мужчины со стороны женщины. Все, кому нужно, и так видят вашу прекрасную грудь и то, натуральная она или нет. Поэтому выпячивать ее, показывать на каждую камеру и идущим навстречу людям, на мой взгляд, является чем-то пошлым.

Запрет №2. Прозрачная одежда

Надеть майку или блузу, сквозь которую что-то чуть выделяется, может быть сексуально. А вот если надеваете абсолютно прозрачную одежду, через которую видно все, то становится непонятно – зачем вы эту одежду вообще надевали. Что женщина хочет сказать, если видно, какой марки у нее нижнее белье, а где его вовсе нет?

Лично я, как человек, на это смотрящий, чувствую ужасную неловкость. Что с этим делать – подойти и рассмотреть, похвалить? Для чего мне это показывают? Я не ханжа, но одетые в совершенно прозрачную одежду женщины вызывают во мне недоумение и страх.

Запрет №3. Фейки

Прежде всего, покупая фейки, вы становитесь пособниками воровства. Ведь подделка, фейковая надпись – это преступление.

Не подумайте, будто это упрек, мол, вы неспособны купить брендовую вещь. Это история про вкус. Если потратить немного времени и усилий, уважать себя и быть человеком экологическим, то можно найти нечто такое же, а то и более модное у демократичных брендов. Чтобы быть стильной, вовсе необязательно носить поддельные логотипы.

Запрет №4. Totallook

В данном случае я говорю о ситуациях “надену все лучшее сразу”. Страдают этим, как правило, женщины с достатком, когда заходят, к примеру, в магазин Dior и покупают все – от заколки до ботиночек. Затем все это на себя надевают и идут дальше. Это пережиток прошлого, жажда показать, что у тебя есть все. Надев все лучшее сразу, вы, скорее всего, вызовете лишь улыбку или смех, а то и раздражение.

Запрет №5. Обувь на платформе

Когда вы идете по улице в туфлях для пилона (на платформе и с высоким каблуком), то возможно, ваша цель – срывать на киевских улицах каштаны. Но это точно не про сексуальность и привлекательность. Такая обувь уродует походку, и я не знаю мужчин, которые на это клюют.

Подытоживая, добавлю. Если посмотреть мои фотографии 15-летней давности, то окажется, что ими можно проиллюстрировать едва ли не все эти запреты. Наверно, это приходит с опытом. Чем старше становишься, тем больше понимаешь, что сексуальность не в пуш-апах и голых сосках. Сексуальность – в речи, взгляде, поведении и умении поддержать разговор. Для этого декольте вовсе не должно быть глубоким.