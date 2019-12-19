Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

Быть стильной и модной даже зимой хочет практически каждая девушка. Но, с наступлением холодов делать это становится все сложнее.

Чтобы чувствовать себя стильно и уверенно, нужно просто избавиться от этих вещей, пишет Cosmopolitan.

Шуба из натурального меха

Натуральный мех — главный антитренд этого и, вероятнее всего, всех последующих сезонов. Лучше обратите внимание на модели из эко-материалов. Например, плюшевое пальто teddy bear.

Шуба из натурального меха

Пуховик с поясом

Дутый, прямой и обязательно с поясом — такой пуховик был популярным в 2000-х и портит внешний вид.

Пуховик с поясом tm-modus.com.ua

Низкие ботильоны

Лучшая альтернатива и настоящий хит зимы 2020-го — высокие сапоги с широким голенищем. Ботильоны лучше отложить подальше, поскольку они давно вышли из моды.

mod.net.ua

Вязанные мини-платья

Уютные трикотажные платья всегда будут хорошим вариантом на зиму, но в этом сезоне лучше делать ставку не на мини и глубокие вырезы, а наоборот, на сдержанные закрытые модели миди или даже макси.

Дневник Иримед

Приталенный кардиган

Для многослойных образов лучше делать ставку на объемные кардиганы или рубашки из плотного материала.

Объемный шарф

Если еще прошлой зимой было модно укутаться огромным шарфом, но в этом сезоне в моду возвращаются более лаконичные и скромные аксессуары.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки.

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