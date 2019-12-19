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19 декабря • обновлено в 11:46
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Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

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Быть стильной и модной даже зимой хочет практически каждая девушка. Но, с наступлением холодов делать это становится все сложнее.

Чтобы чувствовать себя стильно и уверенно, нужно просто избавиться от этих вещей, пишет Cosmopolitan.

Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба
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Шуба из натурального меха

Натуральный мех — главный антитренд этого и, вероятнее всего, всех последующих сезонов. Лучше обратите внимание на модели из эко-материалов. Например, плюшевое пальто teddy bear.

Шуба из натурального меха

Шуба из натурального меха

Пуховик с поясом

Дутый, прямой и обязательно с поясом — такой пуховик был популярным в 2000-х и портит внешний вид.

Пуховик с поясом

Пуховик с поясом

tm-modus.com.ua

Низкие ботильоны

Лучшая альтернатива и настоящий хит зимы 2020-го — высокие сапоги с широким голенищем. Ботильоны лучше отложить подальше, поскольку они давно вышли из моды.

Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

mod.net.ua

Вязанные мини-платья

Уютные трикотажные платья всегда будут хорошим вариантом на зиму, но в этом сезоне лучше делать ставку не на мини и глубокие вырезы, а наоборот, на сдержанные закрытые модели миди или даже макси.

Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

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Приталенный кардиган

Для многослойных образов лучше делать ставку на объемные кардиганы или рубашки из плотного материала.

Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

Объемный шарф

Если еще прошлой зимой было модно укутаться огромным шарфом, но в этом сезоне в моду возвращаются более лаконичные и скромные аксессуары.

Это не модно! Вещи, которые нужно выбросить из зимнего гардероба

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о 7 зимних вещах, которые должны быть в шкафу у каждой девушки.

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Автор
Мария Дидык
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