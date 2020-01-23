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23 января • обновлено в 18:21
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Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

2.3т
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Следить за модой в Советском Союзе было гораздо сложнее, чем сейчас. Так, количество модных глянцевых журналов было очень ограничено, зато женщины СССР с радостью брали пример со звезд кино и эстрады того времени, которые считались главными законодательницами моды.

OBOZREVATEL предлагает взглянуть на те культовые вещи, которые когда-то ввели в моду Людмила Гурченко, Любовь Орлова и другие.

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Любовь Орлова

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

lubov-orlova.ru

Яркая блондинка с завитыми локонами и идеальной фигурой Любовь Орлова восторгала своими нарядами и близких, и зрителией. Причем главным ее модным советчиком был ее муж Григорий Александров, именно он повлиял на стиль Орловой.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

lubov-orlova.ru

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

lubov-orlova.ru

Актриса часто носила драпированные платья, юбки по колено, светлые пиджаки с большими подплечниками и блузы с глухим воротником, сквозь которые ненавязчиво просвечивало белье фисташкового цвета. Последнее, кстати, заказывалось неизменно по французским каталогам. Строчка из дореволюционных куплетов "Лопни, но держи фасон!" была одним из любимых выражений, своеобразным жизненным девизом Любови Орловой.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

lubov-orlova.ru

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

lubov-orlova.ru

Модницы всего СССР, подражая эпатажной актрисе, принялись активно выбеливать волосы, закручивать их в локоны и всячески пытались достать цветное белье из-за границы.

Александра Яковлева

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

Сыгравшая главную роль в комедии "Чародеи" Александра Яковлева стала законодательницей моды на зимнюю одежду.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

Белый свитер, джинсы-клеш и роскошная белая шуба из песца на звезде советского кино произвели настоящую сенсацию среди студенток СССР.

Людмила Гурченко

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

После выхода музыкальной комедии "Карнавальная ночь" (1956) Людмила Гурченко получила славу и всеобщее признание. Многие помнят Гурченко именно по черному платью, в котором она спела знаменитую песню "Пять минут" и которое подчеркивало ее осиную талию. После выхода "Карнавальной ночи" о культовом платье Кристиана Диора узнали во всем СССР.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

goodhouse.ru

В 80-е годы Людмила Гурченко носила модные длинные пиджаки с высокими, но аккуратными подплечниками, короткие юбки, блузы с рукавами-пуфами, которые шли ее фигуре и сделали актрису обладательницей фирменного стиля и законодательницей моды в СССР.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

goodhouse.ru

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

goodhouse.ru

Кроме того, Гурченко сама шила коктейльные платья из бисера и шелка, а когда у нее появилась возможность заказывать наряды у знаменитых дизайнеров, привычка перешивать вещи осталась, и даже творения кутюрье в руках актрисы порой менялись до неузнаваемости.

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Барбара Брыльска

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

Новогодний фильм "Ирония судьбы, или С легким паром" сделал из Барбары Брыльской звезду, а ее наряд, в котором она появилась на экране, восхитил миллионы женщин по всему СССР.

Эталоны стиля СССР: какие вещи ввели в моду Любовь Орлова, Людмила Гурченко и другие

24smi.org

Коричневое платье сафари, высокие сапоги и пушистая меховая шапка, позаимствованные из западной моды, еще долгое время оставались объектом желаний для многих модниц и поклонниц актрисы.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого из звезд легендарного фильма "Брат" больше нет. Фильм вышел на экраны 22 года назад.

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Автор
Алина Мельник
Персоны
Барбара Брыльска Людмила Гурченко
Теги
История Стиль СССР Мода
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