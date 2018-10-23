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/Мода

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

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Каждый сезон модная индустрия порождает тренды и тенденции, которые со временем доказывают свою нежизнеспособность. Возможно, самое время пересмотреть свои предпочтения.

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Модные тренды осени 2019: street & home style

Топ-5 вышедших из моды вещей:

Меховой жилет

Наконец-то все поняли, что это не эстетично, поскольку любую фигуру он делает квадратной, и непрактично — руки мерзнут. В качестве замены дизайнеры предлагают полушубки из искусственного цветного меха.

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

Шапка с помпоном

Оставьте этот головной убор для младшей дочки. В крайнем случае, такая шапка уместна на горнолыжном курорте или прогулки в зимнем лесу. Примерьте берет или шляпку, найдите свой фасон.

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

Палантин

Большой уютный шарф-плед создает тепло и защищает не только горло, но и плечи. Однако от него надо отказаться, уж слишком громоздкой выглядит в нем верх фигуры. Предпочтение отдаем водолазкам и легким шейным платкам.

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

Тонкие колготки

Голые коленки в холодное время года смотрятся просто ужасно. Кроме того, это опасно для здоровья. Выбираем плотные, матовые модели — они выглядят не хуже.

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

Угги

Конечно, это удобная и теплая обувь, но она совсем не украшает женскую ногу и плохо сочетается с любой одеждой. На городских улицах сапоги или ботильоны смотрятся гармоничнее.

Есть в гардеробе у каждой: 5 вещей, вышедших из моды

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, модные эксперты и стилисты выбрали главные тренды весны 2019 года.

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