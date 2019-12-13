"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж стильным образом во время посещения школ в Черкасской области.

Соответствующими фотографиями супруга президента Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, уточнив, что побывала в Иваньках, Дмитрушках и в Умани.

Елена Зеленская - стильный образ instagram/olenazelenska_official

"Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию собственными глазами. Выводы: витаминов в меню не хватает ученикам повсюду. А еще – условий для приготовления и потребления пищи", – написала она.

Елена Зеленская в школьной столовой instagram/olenazelenska_official

Для мероприятия первая леди выбрала черные брюки, свободный вязаный свитер коричнего цвета, а образ дополнила широким ремнем.

"Красавица, наша леди", "Красивая первая леди", "Вы посмотрите на эти старые на*раные морды за спиной у первой леди", "Эффектная женщина", "Просто красавица, приятно смотреть, большая умница", – прокомментировали пользователи.

Елена Зеленская в школе instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в школьной столовой - стиль instagram/olenazelenska_official

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке.

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