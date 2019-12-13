Главная Новости
13 декабря • обновлено в 22:11
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

3.6т
Читать материал на украинском

Первая леди Украины Елена Зеленская вызвала ажиотаж стильным образом во время посещения школ в Черкасской области.

Соответствующими фотографиями супруга президента Владимира Зеленского поделилась на своей странице в Instagram, уточнив, что побывала в Иваньках, Дмитрушках и в Умани.

Елена Зеленская - стильный образ

Елена Зеленская - стильный образ

instagram/olenazelenska_official

"Работаем над реформой школьного питания, аудит сейчас в активной фазе. Отчет и статистика, безусловно, полезны, но я хочу увидеть ситуацию собственными глазами. Выводы: витаминов в меню не хватает ученикам повсюду. А еще – условий для приготовления и потребления пищи", – написала она.

Новости
"Траур по независимой Украине?" Образ Зеленской в Литве вызвал споры в сети
Елена Зеленская в школьной столовой

Елена Зеленская в школьной столовой

instagram/olenazelenska_official

Для мероприятия первая леди выбрала черные брюки, свободный вязаный свитер коричнего цвета, а образ дополнила широким ремнем.

"Красавица, наша леди", "Красивая первая леди", "Вы посмотрите на эти старые на*раные морды за спиной у первой леди", "Эффектная женщина", "Просто красавица, приятно смотреть, большая умница", – прокомментировали пользователи.

Елена Зеленская в школе

Елена Зеленская в школе

instagram/olenazelenska_official

Елена Зеленская в школьной столовой - стиль

Елена Зеленская в школьной столовой - стиль

instagram/olenazelenska_official

"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом
"Эффектная женщина!" Жена Зеленского впечатлила стильным образом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленская посетила женский конгресс в классическом брючном костюме и белой рубашке.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
Теги
Мода фотографии фотосессия
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
24
7
Смешно
2
Интересно
4
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости для Lady

Топ-публикации

Топ-блоги