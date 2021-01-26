Джемпер или голландский сыр? Prada удивил модной новинкой за 35 тыс. грн

Итальянский бренд Prada выступил новую коллекцию весна-лето 2021 и представил необычный джемпер с высоким воротником в виде голландского сыра.

Также на наряде вышито серым цветом название компании. Об этом сообщает издание Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, на официальном сайте Prada отмечается, что этот "изысканный ажурный узор с прорезями" дополняет образы новой коллекции.

Важно добавить, что стоимость такого джемпера составляет 902 фунта стерлингов (около 35 тысяч гривен).

Джемпер с высоким воротником Daily Mail

Напомним, Prada – итальянская публичная компания, специализирующаяся на производстве модной одежды, обуви и аксессуаров, которой принадлежат одноименные дом моды и торговая марка. Штаб-квартира расположена в Милане.

Джемпер в виде сыра Daily Mail

Ранее стало известно, что 25 января в Париже стартовала Неделя высокой моды, которая в этом сезоне пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. В расписании – показы Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2021 году в тренде будут кукольные платья с пышными юбками из сетки и фатина. Кроме того, такие наряды могут украшать воздушные рукава и каскады оборок.