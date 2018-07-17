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ШоуКияни

Дух захватывает: модели устроили невероятное эротическое дефиле

1.1тЧитать новость на украинском

Новым пляжным трендом лета 2018 года стала клейкая лента, с помощью которой девушки могут прикрыть интимные части тела вместо купальника.

Необычную коллекцию бикини создал бренд Black Tape Project. Фото с показа опубликованы на сайте Getty Images.

В рамках шоу Miami Swim Week были представлены мини-купальники от блестяще золотого до розового или черного цвета.

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Топ-5 модных слитных купальников

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Getty

Пляжные наряды получились настолько пикантны, что едва прикрывали грудь и другие интимные части тела моделей.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о пяти трендах уличной моды.

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Мода
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