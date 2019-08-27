Дорого и на заказ: всплыли детали о нарядах Брижит Макрон на G7

Первая леди Франции Брижит Макрон в рамках саммита G7 в курортном городе Биарриц продемонстрировала гардероб стоимостью более 14,5 тыс. фунтов стерлингов (444,5 тыс. гривен).

Как сообщает The Daily Mаil, в основном супруга Эммануэля Макрона отдала предпочтение модному дому Louis Vuitton, при чем многие вещи делались на заказ.

Наряды Брижит Макрон на G7

Так, среди нарядов в первый день Брижит использовала светлый блейзер за 3000 фунтов (91,9 тыс. грн) в сочетание с кроссовками от элитного французского бренда за 575 фунтов (17,6 тыс. грн). Джинсы за 900 фунтов (27,5 тыс. грн) завершили образ. Общая стоимость гардероба в этот выход составила 4 475 фунтов стерлингов (137 тыс. грн – далее приводим цифры в гривнах. – Ред.).

Брижит Макрон в блейзере, джинсах и кроссовках в первый день instagram/thebrigittestyle

На ужин первая леди Франции отдала предпочтение классическому коктейльному платью стоимостью в 75 тысяч грн. На воскресный завтрак Брижит выбрала красное платье с обнаженными плечами того же бренда за 75 тысяч грн. А украсила образ туфлями за 20,5 тысяч.

Брижит Макрон в классическом платье от Louis Vuitton instagram/thebrigittestyle

Воскресное красное платье Брижит с голыми плечами instagram/thebrigittestyle

За воскресенье Макрон меняла гардероб несколько раз. Следующим нарядом были блузка с бантом за 36,5 тысяч и джинсы за 28,8 тысяч. Кроссовки Louis Vuitton за 17,6 тысяч завершили композицию.

Наряд Брижит в воскресенье

После этого, Брижит облачилась в менее удобную одежду: элегантное платье в металлическом стиле, цена которого неизвестна, и пара белых туфель.

Платье Брижит Макрон в металлическом стиле instagram/thebrigittestyle

В понедельник, в последний день саммита, первая леди Франции выбрала платье-футляр за 75,5 тысяч гривен бежевого оттенка. Образ дополнила коричневыми туфлями за 20,6 тысяч гривен.

Брижит Макрон в платье за 75,5 тысяч instagram/thebrigittestyle

Брижит Макрон и Мелания Трамп instagram/thebrigittestyle

Как сообщал OBOZREVATEL, Брижит Макрон часто выходит на публику в нарядах от Louis Vuitton. В сентябре 2018 года она пришла на официальное мероприятие в белых кроссовках, темно-синем пиджаке с большими пуговицами, джинсах и шарфе этого бренда.

А в январе первая леди Франции посетила древнеегипетские храмы в сером классическом костюме и спортивных кроссовках от Louis Vuitton.

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