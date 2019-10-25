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25 октября • обновлено в 18:29
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/ Мода

Дочь Седоковой стала звездой модного показа: как выглядит красавица

1.5т Читать материал на украинском

Дочка популярной певицы Анны Седоковой, 14-летняя Алина Белькевич дебютировала в качестве модели на модном показе звездной мамы.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "Вокруг.ТВ" (чтобы посмотреть, как красавица прошлась по поводиуму, проскролльте до конца страницы).

В частности, Седокова представила коллекцию собственного бренда одежды под названием LA Story на Неделе моды в Москве.

Дочь Седоковой стала звездой модного показа

Дочь Седоковой стала звездой модного показа

instagram/lalina_one

"Мое самое крутое счастье. Это мы с Алиной Белькевич вчера возвращаемся с ее первого (моего первого) показа! Как человек волновался! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая" – сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос", – призналась Седокова на своей странице в Instagram.

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Она добавила, что сказала дочери перед выходом на подиум, чтобы она не выходила из образа ни в коем случае, а также напомнила, что очень ее любит.

Мое самое крутое счастье 💛 Это мы с @lalina_one вчера возвращаемся с ее первого ( моего первого ) показа !!!!!! Аааааа!!! Как человек волновался ! Ведь ей даже никто ничего не показал! "Просто выйди и иди, ты же крутая" - сказала ей мать и начала решать 1000001 организационный вопрос 🤪 Я ей сказала две вещи перед выходом ! Что бы не случилось, не выходи из образа и что люблю ее сильно- сильно! Мне кажется, это было невероятно ! И не важно, что только что, мы с тобой проспали самолёт 😅Ведь главное это не останавливаться и продолжать идти к своей цели !! И не выходить из образа 🤣❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

"Мне кажется, это было невероятно! И не важно, что только что, мы с тобой проспали самолёт. Ведь главное – это не останавливаться и продолжать идти к своей цели! И не выходить из образа", – резюмировала Седокова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Седоковавосхитила поклонников неожиданным и откровенным снимком, на котором позировала в коротких спортивных шортах, демонстрируя пышные формы.

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Персона
Анна Седокова
Место
Россия Москва
Теги
Мода видео дети
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