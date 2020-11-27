Для королевы Елизаветы II создадут перчатки, защищающие от COVID-19

София Ковнир Мода 16:56, 27.11.2020 Обновлено: 17:01, 27.11.2020

Для королевы Великобритании Елизаветы II изготовят специальные перчатки, которые защитят ее от коронавируса.

Так, в ее гардеробе есть множество видов такого аксессуара, поэтому для королевы он является неотъемлемой частью в образе, пишет Telegraph.

Как стало известно, идею воплотит дизайнер Корнелия Джеймс. Она создаст два варианта перчаток – из шерсти и хлопка.

Отмечается, что в производстве будет использован материал из Швейцарии, который убивает вирусы и микробы.

Для королевы Великобритании Елизаветы II изготовят защитные перчатки от коронавируса
Telegraph

Как сообщал OBOZREVATEL, после того как королеву Елизавету II раскритиковали за несоблюдение мер безопасности в период пандемии коронавируса, она посетила Вестминстерское аббатство в защитной маске.

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